Путін планує запровадити податок для блогерів, які виїхали за кордон

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський Мінфін планує запровадити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) на прибутки російських блогерів, які виїхали за кордон. Російські компанії стягуватимуть 30% податку з співробітників або фрілансерів, які втратили податкове резидентство в Росії.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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У понеділок, 24 квітня, уряд РФ вже вніс до Держдуми законопроєкт про підвищення податків для деяких росіян, які працюють з-за кордону. Він зобов'яже компанії стягувати ПДФО у розмірі 30% із виплат фрілансерам, які втратили російське податкове резидентство.

Податок поширюватиметься на росіян, які у своїй трудовій діяльності використовують російський сегмент інтернету або розміщені в країні програмно-апаратні та технічні засоби.

Водночас дія цього законопроєкту не поширюється на YouTube та Instagram (належить забороненій в РФ компанії Meta) та інші іноземні платформи, які не належать до Рунету. Доходи, отримані на цих платформах, не підлягають оподаткуванню, навіть якщо кошти надійшли, наприклад, за демонстрацію реклами від російської компанії, пояснив керівник податкової практики адвокатського бюро ЕПАМ Сергій Калінін.

Співрозмовники газети стверджують, що це виключення із законопроєкту приберуть і блогери, які отримують винагороду з Росії за контент, розміщений на іноземних майданчиках, також підпадуть під російське податкове законодавство.

Нагадаємо, через вторгнення Росії в Україну більшість жителів Землі дали негативну оцінку Путіну. Єдиний регіон у світі, де кількість тих, хто підтримує російського диктатора та його дії, залишилася вищою, ніж кількість тих, хто не підтримує, — країни Африки на південь від Сахари, які залежать від продовольства з Росії.