Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский Минфин планирует ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на доходы российских блоггеров, выехавших за границу. Российские компании будут взимать 30% налога с сотрудников или фрилансеров, потерявших налоговое резидентство в России.

Об этом пишут российские СМИ.

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В понедельник, 24 апреля, правительство РФ уже внесло в Госдуму законопроект о повышении налогов для некоторых россиян, работающих из-за рубежа. Он обяжет компании взимать НДФЛ в размере 30% по выплатам фрилансерам, потерявшим российское налоговое резидентство.

Налог будет распространяться на россиян, использующих в своей трудовой деятельности российский сегмент интернета или размещенные в стране программно-аппаратные и технические средства.

В то же время действие этого законопроекта не распространяется на YouTube и Instagram (принадлежит запрещенной в РФ компании Meta) и другие иностранные платформы, не относящиеся к Рунету. Доходы, полученные на этих платформах, не подлежат налогообложению, даже если поступили средства, например, за демонстрацию рекламы от российской компании, пояснил руководитель налоговой практики адвокатского бюро ЭПАМ Сергей Калинин.

Собеседники газеты утверждают, что это исключение из законопроекта уберут и блоггеры, получающие вознаграждение из России за контент, размещенный на иностранных площадках, также подвергнутся российскому налоговому законодательству.

Напомним, из-за вторжения России в Украину большинство жителей Земли дали негативную оценку Путину. Единственный регион в мире, где количество поддерживающих российского диктатора и его действия осталось выше, чем не поддерживающих — страны Африки к югу от Сахары, которые зависят от продовольствия из России.