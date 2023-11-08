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Путін помилував та відправив в Україну вбивцю студентки з Кемерово

8 листопада 2023 18:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Путін помилував та відправив в Україну вбивцю студентки з Кемерово
Вбивця дівчини у Кемерово Владислав Канюс. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Росії Володимир Путін помилував вбивцю кемеровської студентки Віри Пехтєльової. Йому призначили 17 років колонії, але він звільнився, поїхавши на війну до України.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Путін помилував вбивцю студентки з Кемерово

Указ президента РФ про помилування вбивці було підписано 27 квітня 2023 року. Владислав Канюс мав відбувати 17-річний термін у колонії суворого режиму, але не провів там і пів року.

У червні родичі Віри Пехтєльової дізналися, що Владислав Канюс звільнився з колонії та поїхав воювати до України. У вересні російська правозахисниця Олена Попова писала, що Канюс уже повернувся з фронту та перебуває на волі.

"Указом президента Російської Федерації від 27.04.2023 р. Канюс В.Р. помилуваний зі звільненням 28.04.2023 від подальшого покарання та зняттям судимості", — повідомила прокуратура РФ.

Відомо, що у липні минулого року суд у Кемерові засудив Владислава Канюса до 17 років колонії за вбивство з особливою жорстокістю його колишньої дівчини Віри Пехтєльової. Тоді він свою провину не визнав. Це вбивство на початку 2020 року викликало великий суспільний резонанс. 

Нагадаємо, що в Сполучених Штатах не бачать ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готовий до мирних переговорів з Україною. Росія готова продовжувати бойові дії, поки не припиниться західна допомога Україні.

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