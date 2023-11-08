Путин помиловал и отправил в Украину убийцу студентки из Кемерово
Президент России Владимир Путин помиловал убийцу кемеровской студентки Веры Пехтельевой. Ему назначили 17 лет колонии, но он уволился, уехав на войну в Украину.
Об этом пишут российские СМИ.
Путин помиловал убийцу студентки из Кемерово
Указ президента РФ о помиловании убийцы был подписан 27 апреля 2023 года. Владислав Канюс должен был отбывать 17-летний срок в колонии строгого режима, но не провел там полгода.
В июне родственники Веры Пехтельевой узнали, что Владислав Канюс уволился из колонии и поехал воевать в Украину. В сентябре российская правозащитница Елена Попова писала, что Канюс уже вернулся с фронта и находится на свободе.
"Указом президента Российской Федерации от 27.04.2023 г. Канюс В.Р. помилован с освобождением 28.04.2023 от последующего наказания и снятием судимости", — сообщила прокуратура РФ.
Известно, что в июле прошлого года в Кемерове суд приговорил Владислава Канюса к 17 годам колонии за убийство с особой жестокостью его бывшей девушки Веры Пехтельевой. Тогда он свою вину не признал. Это убийство в начале 2020 вызвало большой общественный резонанс.
Напомним, что в Соединенных Штатах не видят признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готов к мирным переговорам с Украиной. Россия готова продолжать боевые действия, пока не прекратится западная помощь Украине.
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