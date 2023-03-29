Путін раптово змінив свою думку щодо "корисних" санкцій

володимир путін

Президент росії володимир путін, який постійно запевняв росіян, що "від санкцій тільки користь", визнав, що запроваджені Заходом обмеження все ж можуть негативно позначитися на стані справ в економіці країни.

Про це, як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, володимир путін заявив на нараді з членами уряду росії.

Позиція щодо санкцій

Російський диктатор зазначив, що санкції все ж матимуть негативний вплив на економіку країни "у середньостроковій перспективі".

"Запроваджені проти російської економіки нелегітимні обмеження в середньостроковій перспективі дійсно можуть негативно на ній позначитися. У зв'язку з цим нам необхідно забезпечити стійке збільшення внутрішнього попиту", — сказав він.

Нагадаємо, нещодавно президент держави-агресорки росії володимир путін відвідав авіаційний завод в Улан-Уде у Бурятії. Там він вкотре розповів, як росія "зміцніла" за рік дії безпрецедентних санкцій та поскаржився на "підступний Захід".

Також на щорічному з'їзді російського союзу промисловців і підприємців16 березня російський диктатор володимир путін заявив, що в росії тепер більше можливостей, ніж до введення санкцій Заходом.

До слова, у ЗМІ з'явилася інформація, що Мінфін спільно з Міністерством юстиції США зосереджують зусилля, аби ліквідувати лазівки, через які рф обходить санкції. Зокрема, у США особливо сфокусувалися на російських олігархах та їх підставних компаніях.