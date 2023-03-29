Путин внезапно изменил свое мнение по поводу "полезных" санкций
Президент россии владимир путин, постоянно уверявший россиян, что "от санкций только польза", признал, что введенные Западом ограничения все же могут негативно сказаться на положении дел в экономике страны.
Об этом, как сообщают российские пропагандистские СМИ, владимир путин заявил на совещании с членами правительства россии.
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Позиция по санкциям
Российский диктатор отметил, что санкции все же будут иметь негативное влияние на экономику страны "в среднесрочной перспективе".
"Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно отразиться на ней. В связи с этим нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса", — сказал он.
Напомним, недавно президент государства-агрессора россии владимир путин посетил авиационный завод в Улан-Удэ в Бурятии. Там он в очередной раз рассказал, как россия "окрепла" за год действия беспрецедентных санкций и пожаловался на "коварный Запад".
Также на ежегодном съезде российского союза промышленников и предпринимателей 16 марта российский диктатор владимир путин заявил, что у россии теперь больше возможностей, чем до введения санкций Западом.
К слову, в СМИ появилась информация, что Минфин совместно с Министерством юстиции США сосредотачивают усилия, чтобы ликвидировать лазейки, через которые россия обходит санкции. В частности, США особенно сфокусировались на российских олигархах и их подставных компаниях.