владимир путин

Президент россии владимир путин, постоянно уверявший россиян, что "от санкций только польза", признал, что введенные Западом ограничения все же могут негативно сказаться на положении дел в экономике страны.

Об этом, как сообщают российские пропагандистские СМИ, владимир путин заявил на совещании с членами правительства россии.

Позиция по санкциям

Российский диктатор отметил, что санкции все же будут иметь негативное влияние на экономику страны "в среднесрочной перспективе".

"Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно отразиться на ней. В связи с этим нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса", — сказал он.

Напомним, недавно президент государства-агрессора россии владимир путин посетил авиационный завод в Улан-Удэ в Бурятии. Там он в очередной раз рассказал, как россия "окрепла" за год действия беспрецедентных санкций и пожаловался на "коварный Запад".

Также на ежегодном съезде российского союза промышленников и предпринимателей 16 марта российский диктатор владимир путин заявил, что у россии теперь больше возможностей, чем до введения санкций Западом.

К слову, в СМИ появилась информация, что Минфин совместно с Министерством юстиции США сосредотачивают усилия, чтобы ликвидировать лазейки, через которые россия обходит санкции. В частности, США особенно сфокусировались на российских олигархах и их подставных компаниях.