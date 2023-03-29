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Путин внезапно изменил свое мнение по поводу "полезных" санкций

29 марта 2023 16:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
владимир путин
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент россии владимир путин, постоянно уверявший россиян, что "от санкций только польза", признал, что введенные Западом ограничения все же могут негативно сказаться на положении дел в экономике страны.

Об этом, как сообщают российские пропагандистские СМИ, владимир путин заявил на совещании с членами правительства россии.

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Позиция по санкциям

Российский диктатор отметил, что санкции все же будут иметь негативное влияние на экономику страны "в среднесрочной перспективе".

"Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно отразиться на ней. В связи с этим нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса", — сказал он.

Напомним, недавно президент государства-агрессора россии владимир путин посетил авиационный завод в Улан-Удэ в Бурятии. Там он в очередной раз рассказал, как россия "окрепла" за год действия беспрецедентных санкций и пожаловался на "коварный Запад".

Также на ежегодном съезде российского союза промышленников и предпринимателей 16 марта российский диктатор владимир путин заявил, что у россии теперь больше возможностей, чем до введения санкций Западом.

К слову, в СМИ появилась информация, что Минфин совместно с Министерством юстиции США сосредотачивают усилия, чтобы ликвидировать лазейки, через которые россия обходит санкции. В частности, США особенно сфокусировались на российских олигархах и их подставных компаниях.

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