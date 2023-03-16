Путін заявив, що після санкцій у росії більше можливостей для бізнесу, — ЗМІ
На щорічному з'їзді російського союзу промисловців і підприємців у четвер 16 березня, російський диктатор володимир путін заявив, що в росії тепер більше можливостей, ніж до введення санкцій Заходом.
Про це пише CNN.
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"Попри деякі "системні проблеми з логістикою, фінансами і технологіями", в країні відкриваються величезні можливості практично для будь-якої сфери діяльності", — сказав путін про стійкість російської економіки.
Він додав, що ті, хто залишився в росії, виявилися "розумнішими" порівняно з громадянами, які покинули країну.
"Ті, хто залишився тут і дійсно працює, виявилися розумнішими, енергійнішими, ефективнішими за тих, хто пішов і дає поради нашим недоброзичливцям", — сказав диктатор.
Як зазначає CNN, офіційні дані показують, що минулого року російська економіка скоротилася на 2,1% — менше, ніж очікувалося після майже року жорстких санкцій Заходу. Однак, за даними міністерства фінансів, зростання витрат і зменшення доходів призвели до дефіциту бюджету в розмірі 34 мільярдів доларів.
Нагадаємо, на щорічному з'їзді російського союзу промисловців і підприємців путін заявив, що скоро Заходу доведеться їздити за урожаєм до росії.
"Дійшло до того, що керівники західних країн пропонують своїм громадянам замість салату і помідорів перейти на ріпу. Ріпа — це хороший продукт, але і за ріпою скоро прийдеться їхати в росію, оскільки рівень урожаю значно перевищує показники наших сусідів в Європі", — заявив президент країни-агресора.