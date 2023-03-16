Путін заявив, що скоро Заходу доведеться їздити за урожаєм до росії
У четвер, 16 березня, російський диктатор володимир путін виступив на з'їзді російського союзу промисловців та підприємців. Він заявив, що урожай росії нібито перевищує європейські показники.
Про це стало відомо із його виступу, яке цитують російські ЗМІ.
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Про що говорив путін
Путін згадав, що західні аналітики пророчили росії "депресію, спад споживчого сектору і пусті полиці в магазині, але життя обернулось по-іншому". Він переконував росіян, що Західні країни нібито самі повною мірою зіштовхнулись з такими ж проблемами.
"Дійшло до того, що їх керівники пропонують своїм громадянам замість салату і помідорів перейти на ріпу. Ріпа — це хороший продукт, але і за ріпою скоро прийдеться їхати в росію, оскільки рівень урожаю значно перевищує показники наших сусідів в Європі", — впевнено заявив президент країни-агресора.
Нагадаємо, нещодавно п ре зид ен т держави-агресорки росії володимир путін відвідав авіаційний завод в Улан-Уде у Бурятії. Там він в котре розповів, як росія "зміцніла" за рік дії безпрецедентних санкцій та поскаржився на "підступний Захід".