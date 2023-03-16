Путин заявил, что скоро Западу придется ездить за урожаем в россию
В четверг, 16 марта, российский диктатор владимир путин выступил на съезде российского союза промышленников и предпринимателей. Он заявил, что урожай россии якобы превышает европейские показатели.
Об этом стало известно из его выступления, цитируемого российскими СМИ.
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О чем говорил путин
Путин вспомнил, что западные аналитики предсказали россии "депрессию, спад потребительского сектора и пустые полки в магазине, но жизнь обернулась по-другому". Он убеждал россиян, что Западные страны вроде бы сами в полной мере столкнулись с такими же проблемами.
"Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. Репа — это хороший продукт, но и за репой скоро придется ехать в россию, поскольку уровень урожая значительно превышает показатели наших соседей в Европе", — уверенно заявил президент страны-агрессора.
Напомним, недавно президент государства-агрессорки россии владимир путин посетил авиационный завод в Улан-Удэ в Бурятии. Там он рассказал, как россия "окрепла" за год действия беспрецедентных санкций да пожаловался на "коварный Запад".