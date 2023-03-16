Путин заявил, что после санкций у россии больше возможностей для бизнеса, — СМИ

Владимир Путин

На ежегодном съезде российского союза промышленников и предпринимателей в четверг 16 марта российский диктатор владимир путин заявил, что у россии теперь больше возможностей, чем до введения санкций Западом.

Об этом пишет CNN.

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"Несмотря на некоторые "системные проблемы с логистикой, финансами и технологиями", в стране открываются огромные возможности практически для любой сферы деятельности", — сказал путин об устойчивости российской экономики.

Он добавил, что оставшиеся в россии оказались "умнее" по сравнению с гражданами, покинувшими страну.

"Оставшиеся здесь и действительно работающие оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто ушел и дает советы нашим недоброжелателям", — сказал диктатор.

Как отмечает CNN, официальные данные показывают, что в прошлом году российская экономика сократилась на 2,1% — меньше, чем ожидалось после почти года жестких санкций Запада. Однако по данным министерства финансов, рост расходов и уменьшение доходов привел к дефициту бюджета в размере 34 миллиардов долларов.

Напомним, на ежегодном съезде российского союза промышленников и предпринимателей путин заявил, что скоро Западу придется ездить за урожаем в россию.

"Дошло до того, что руководители западных стран предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. Репа — это хороший продукт, но и за репой скоро придется ехать в россию, поскольку уровень урожая значительно превышает показатели наших соседей в Европе", — заявил президент страны-агрессора.