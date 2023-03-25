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Путін сказав, кого вважає винним у підриві "Північних потоків"

25 березня 2023 22:56
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Вибухи на "Північних потоках" сталися у вересні 2022 року
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент росії володимир путін вважає, що до вибухів на "Північних потоках" причеті спецслужби США. Він підтримав версію, яка з'явилася у ЗМІ, ніби підрив газопроводів здійснювався за розпорядженням президента США. 

Про це він заявив у інтерв’ю одному з російських пропагандистських каналів.

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Позиція путіна

Російський диктатор погодився із висновками американського журналіста Сеймура Херша, який в лютому заявляв із посиланням на власні джерела, що вибухи на трубопроводах нібито здійснено за розпорядженням президента США Джо Байдена.

"Американський журналіст, який став доволі відомим зараз у світі, провів таке розслідування і дійшов, як відомо, висновку про те, що цей вибух на газопроводах був організований спецслужбами США. Я повністю згоден з такими висновками", — заявив путін.

Він також повідомив, що "Газпром" з дозволу влади Данії обстежив газогони і виявив на одному зі стиків труб "антену для прийому сигналу з повітря або з космосу", яка, за словами путіна, "була встановлена для активування вибухового пристрою".

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року внаслідок вибухів на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" біля острова Борнхольм у Балтійському морі розпочався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виключних економічних зонах Данії та Швеції.

Розслідування диверсії, яке здійснюється за участю компетентних органів Швеції, Німеччини та Данії, триває. У багатьох країнах схильні вважати, що підрив "Північних потоків" ініційований рф. У росії свою причетність до аварії заперечують.

7 березня у низці іноземних ЗМІ, зокрема німецьких та в американській The New York Times, з'явилися повідомлення про нібито причетність "проукраїнських груп" до інциденту.

Президент Володимир Зеленський заперечив будь-яку можливу причетність України до осінніх вибухів на газопроводах "Північного потоку". Він вважає, що подібна інформація може поширюватися задля сповільнення військової допомоги Україні. 

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