Путін сказав, кого вважає винним у підриві "Північних потоків"
Президент росії володимир путін вважає, що до вибухів на "Північних потоках" причеті спецслужби США. Він підтримав версію, яка з'явилася у ЗМІ, ніби підрив газопроводів здійснювався за розпорядженням президента США.
Про це він заявив у інтерв’ю одному з російських пропагандистських каналів.
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Позиція путіна
Російський диктатор погодився із висновками американського журналіста Сеймура Херша, який в лютому заявляв із посиланням на власні джерела, що вибухи на трубопроводах нібито здійснено за розпорядженням президента США Джо Байдена.
"Американський журналіст, який став доволі відомим зараз у світі, провів таке розслідування і дійшов, як відомо, висновку про те, що цей вибух на газопроводах був організований спецслужбами США. Я повністю згоден з такими висновками", — заявив путін.
Він також повідомив, що "Газпром" з дозволу влади Данії обстежив газогони і виявив на одному зі стиків труб "антену для прийому сигналу з повітря або з космосу", яка, за словами путіна, "була встановлена для активування вибухового пристрою".
Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року внаслідок вибухів на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" біля острова Борнхольм у Балтійському морі розпочався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виключних економічних зонах Данії та Швеції.
Розслідування диверсії, яке здійснюється за участю компетентних органів Швеції, Німеччини та Данії, триває. У багатьох країнах схильні вважати, що підрив "Північних потоків" ініційований рф. У росії свою причетність до аварії заперечують.
7 березня у низці іноземних ЗМІ, зокрема німецьких та в американській The New York Times, з'явилися повідомлення про нібито причетність "проукраїнських груп" до інциденту.
Президент Володимир Зеленський заперечив будь-яку можливу причетність України до осінніх вибухів на газопроводах "Північного потоку". Він вважає, що подібна інформація може поширюватися задля сповільнення військової допомоги Україні.