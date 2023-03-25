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Путин сказал, кого считает виновным в подрыве "Северных потоков"

25 марта 2023 22:56
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Взрывы на "Северных потоках" произошли в сентябре 2022 года
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент россии владимир путин считает, что до взрывов на "Северных потоках" причасты спецслужбы США. Он поддержал появившуюся в СМИ версию, будто подрыв газопроводов осуществлялся по распоряжению президента США.

Об этом он заявил в интервью одному из российских пропагандистских каналов.

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Позиция путина

Российский диктатор согласился с выводами американского журналиста Сеймура Херша, который в феврале заявлял со ссылкой на собственные источники, что взрывы на трубопроводах якобы были совершены по распоряжению президента США Джо Байдена.

"Американский журналист, ставший достаточно известным сейчас в мире, провел такое расследование и пришел, как известно, к выводу о том, что этот взрыв на газопроводах был организован спецслужбами США. Я полностью согласен с такими выводами", — заявил Путин.

Он также сообщил, что "Газпром" с разрешения властей Дании обследовал газопроводы и обнаружил на одном из стыков труб "антенну для приема сигнала из воздуха или из космоса", которая, по словам путина, "была установлена для активирования взрывного устройства".

Напомним, в конце сентября 2022 года в результате взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" у острова Борнхольм в Балтийском море началась утечка на четырех участках газопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Расследование диверсии, осуществляемое с участием компетентных органов Швеции, Германии и Дании, продолжается. Во многих странах склонны считать, что подрыв "Северных потоков" инициирован россией. В рф свою причастность к аварии отрицают.

7 марта в ряде иностранных СМИ, в том числе немецких и в американской The New York Times, появились сообщения о якобы причастности "проукраинских групп" к инциденту.

Президент Владимир Зеленский отрицает любую возможную причастность Украины к осенним взрывам на газопроводах "Северного потока". Он считает, что подобная информация может распространяться в целях замедления военной помощи Украине.

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