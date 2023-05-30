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Путін спостерігав за атакою дронів у прямому режимі, — Пєсков

30 травня 2023 14:12
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Путін спостерігав за атакою дронів у прямому режимі, — Пєсков
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Росії заявили, що Володимир Путін у прямому режимі отримував інформацію щодо ситуації з атакою безпілотників. Там традиційно звинуватили у всьому "київський режим". 

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

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Пєсков заявив, що "атака безпілотників на Москву — це відповідь Києва на удар по одному із центрів прийняття рішень в Україні".

"Кремль переконаний, що за атакою безпілотників на столичний регіон стоїть київський режим", — сказав путінський прессекретар.

У Кремлі заявили, що не знають звідки були запущені безпілотники, що атакували Москву та Підмосков'я, та наразі "небезпека вже минула".

"Всі профільні російські відомства при атаці безпілотників на Москву та Підмосков'ї діяли ефективно, система протиповітряної оборони теж спрацювала добре", — додав Пєсков.

Також за його словами, Путін у режимі реального часу отримував від Міноборони, МНС та мера Москви інформацію про атаку безпілотників на Москву.

"Атака БпЛА на Москву та Підмосков'я підтверджує необхідність продовження спецоперації та досягнення поставлених цілей", — сказав речник Путіна.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили про гучний вибух у Москві. У вибуху вони звинуватили безпілотники.

Пізніше росіяни заявили про 25 дронів, які атакували Москву.

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