Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Путин наблюдал за атакой дронов в прямом режиме, — Песков arrow

Путин наблюдал за атакой дронов в прямом режиме, — Песков

30 мая 2023 14:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Путин наблюдал за атакой дронов в прямом режиме, — Песков
Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В России заявили, что Владимир Путин в прямом режиме получал информацию о ситуации с атакой беспилотников. Там традиционно обвинили во всем "киевский режим".

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Читайте также:

Кого обвинили в Кремле

Песков заявил, что "атака беспилотников на Москву - это ответ Киева на удар по одному из центров принятия решений в Украине".

"Кремль убежден, что за атакой беспилотников на столичный регион стоит киевский режим", — сказал путинский пресс-секретарь.

В Кремле заявили, что не знают, откуда были запущены беспилотники, атаковавшие Москву и Подмосковье, и "опасность уже прошла".

"Все профильные российские ведомства при атаке беспилотников на Москву и Подмосковье действовали эффективно, система противовоздушной обороны тоже хорошо сработала", — добавил Песков.

По его словам, Путин в режиме реального времени получал от Минобороны, МЧС и мэра Москвы информацию об атаке беспилотников на Москву.

"Атака БпЛА на Москву и Подмосковье подтверждает необходимость продолжения спецоперации и достижения поставленных целей", — сказал спикер Путина.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о громком взрыве в Москве. Во взрыве они обвинили беспилотников.

Позже россияне заявили о 25 дронах, атаковавших Москву.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас