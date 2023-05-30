Путин наблюдал за атакой дронов в прямом режиме, — Песков

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

В России заявили, что Владимир Путин в прямом режиме получал информацию о ситуации с атакой беспилотников. Там традиционно обвинили во всем "киевский режим".

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают росСМИ.

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Песков заявил, что "атака беспилотников на Москву - это ответ Киева на удар по одному из центров принятия решений в Украине".

"Кремль убежден, что за атакой беспилотников на столичный регион стоит киевский режим", — сказал путинский пресс-секретарь.

В Кремле заявили, что не знают, откуда были запущены беспилотники, атаковавшие Москву и Подмосковье, и "опасность уже прошла".

"Все профильные российские ведомства при атаке беспилотников на Москву и Подмосковье действовали эффективно, система противовоздушной обороны тоже хорошо сработала", — добавил Песков.

По его словам, Путин в режиме реального времени получал от Минобороны, МЧС и мэра Москвы информацию об атаке беспилотников на Москву.

"Атака БпЛА на Москву и Подмосковье подтверждает необходимость продолжения спецоперации и достижения поставленных целей", — сказал спикер Путина.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о громком взрыве в Москве. Во взрыве они обвинили беспилотников.

Позже россияне заявили о 25 дронах, атаковавших Москву.