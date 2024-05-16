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Путін та Сі Цзіньпін підписали заяву про поглиблення відносин між країнами

16 травня 2024 10:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Путін та Сі Цзіньпін домовилися про поглиблення відносин між країнами
Володимир Путін та Сі Цзіньпін. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Лідер Росії Володимир Путін у четвер, 16 травня, прибув з візитом до Китаю. Там очільник Кремля підписав спільну заяву про поглиблення відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії з китайським лідером Сі Цзіньпіном. 

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Путін та Сі Цзіньпін підписали угоду

Відомо, що Путін та Сі Цзіньпін у межах візиту російського президента провели переговори, після чого підписали угоду про поглиблення відносин між країнами.

За словами очільника Кремля, 90% усіх платежів між РФ і Китаєм проводяться в рублях і юанях, а перехід розрахунків у нацвалюти надав імпульс розширенню торгових потоків. Також країни сформували портфель з 80 великих спільних інвестиційних проєктів у різних областях.

Раніше Путін заявляв, що відносини з Китаєм "не спрямовані проти будь-кого" та назвав співпрацю між країнами "одним із головних стабілізуючих факторів на міжнародній арені".

А Сі Цзіньпін зазначив, що китайсько-російська співпраця — це "еталон відносин між великими державами та сусідніми країнами".

Нагадаємо, це перша закордонна поїздка Путіна після "переобрання" його президентом РФ.

Водночас у США жорстко відреагували на заплановану зустріч Путіна й Сі Цзіньпіна.

Китай
володимир путін
Сі Цзіньпінь
угода
Росія

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