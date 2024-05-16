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Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений между странами

16 мая 2024 10:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Путин и Си Цзиньпин договорились об углублении отношений между странами
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Лидер России Владимир Путин в четверг, 16 мая, прибыл с визитом в Китай. Там глава Кремля подписал совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с китайским лидером Си Цзиньпином.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Путин и Си Цзиньпин подписали соглашение

Известно, что Путин и Си Цзиньпин в рамках визита президента провели переговоры, после чего подписали соглашение об углублении отношений между странами.

По словам главы Кремля, 90% всех платежей между РФ и Китаем производятся в рублях и юанях, а переход расчетов в нацвалюты придал импульс расширению торговых потоков. Также страны сформировали портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов в разных областях.

Ранее Путин заявлял, что отношения с Китаем "не направлены против кого-либо" и назвал сотрудничество между странами "одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене".

А Си Цзиньпин отметил, что китайско-российское сотрудничество — это "эталон отношений между великими государствами и соседними странами".

Напомним, это первая заграничная поездка Путина после "переизбрания" его президентом РФ.

В то же время, в США жестко отреагировали на запланированную встречу Путина и Си Цзиньпина.

Китай
владимир путин
Си Цзиньпинь
соглашение
Россия

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