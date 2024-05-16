Путин и Си Цзиньпин договорились об углублении отношений между странами

Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений между странами
Лидер России Владимир Путин в четверг, 16 мая, прибыл с визитом в Китай. Там глава Кремля подписал совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с китайским лидером Си Цзиньпином.
Об этом сообщают российские СМИ.
Путин и Си Цзиньпин подписали соглашение
Известно, что Путин и Си Цзиньпин в рамках визита президента провели переговоры, после чего подписали соглашение об углублении отношений между странами.
По словам главы Кремля, 90% всех платежей между РФ и Китаем производятся в рублях и юанях, а переход расчетов в нацвалюты придал импульс расширению торговых потоков. Также страны сформировали портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов в разных областях.
Ранее Путин заявлял, что отношения с Китаем "не направлены против кого-либо" и назвал сотрудничество между странами "одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене".
А Си Цзиньпин отметил, что китайско-российское сотрудничество — это "эталон отношений между великими государствами и соседними странами".
Напомним, это первая заграничная поездка Путина после "переизбрания" его президентом РФ.
В то же время, в США жестко отреагировали на запланированную встречу Путина и Си Цзиньпина.
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