Путін вперше прокоментував ситуацію в Дагестані та цинічно звинуватив в усьому Україну

Президент РФ Володимир Путін. Фото: TASS

Президент РФ Володимир Путін вперше прокоментував ситуацію у Дагестані, при цьому звинувативши у всьому Україну. Він зазначив, що, на його думку, події в Махачкалі інспіровані через соціальні мережі з території України.

Про це повідомляє російський пропагандист Володимир Соловйов.

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Російський лідер звинуватив Україні та західні спецслужби в організації заворушень у Дагестані.

"Події в Махачкалі інспіровані в тому числі через соціальні мережі, не в останню чергу з території України руками агентури західних спецслужб", — сказав Путін.

Також Володимир Путін традиційно звинуватив США. Він заявив, мовляв, там використали обдурених людей на території України заради того, щоб "розколоти Росію зсередини, послабити і посіяти смуту"

Також Президент РФ звернув увагу голів усіх регіонів та силовиків на необхідність оперативно реагувати на загрози конституційному ладу. За його словами росіяни повинні бачити та розуміти "корінь зла".

"Росія є одним із лідерів справедливого процесу побудови багатополярного світу і за це бореться на полі бою. Потрібно знати та розуміти, де знаходиться корінь зла. Де знаходиться цей павук, який намагається огорнути своїм павутинням весь світ", — додав Володимир Путін.

Окрім того, Путін зробив цинічну заяву щодо допомоги Палестині та пригадав росіянам заради чого вони вмирають на війні. За його словами: "Допомогти Палестині можна лише боротьбі з тими, хто стоїть за цією трагедію і, за його словами Росія бореться з ворогом в рамках спеціальної військової операції".

Що відбулося в Дагестані

Напередодні аеропорт Махачкали захопив натовп. Там жителі Дагестану шукали "біженців з Ізраїлю", перевіряли паспорти у людей, які виїжджали з території аеропорту, намагалися проникнути в літак, що прилетів з Тель-Авіва. Також група атакувала силовиків, які прибули на місце, й перекинула патрульну вантажівку.

Російське авіаційне управління закрило аеропорт до завершення перевірки безпеки.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки відреагували на антисемітські демонстрації в Дагестані. Там закликають російську владу гарантувати безпеку євреїв.