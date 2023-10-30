США відреагували на антисемітські демонстрації в Дагестані

Протест в аеропорту Махачкали. Фото: росЗМІ

Сполучені Штати Америки відреагували на антисемітські демонстрації в Дагестані. Там закликають російську владу гарантувати безпеку євреїв.

Про це заявила речниця Ради національної безпеки США Адрієнн Вотсон, передає Haaretz.

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Реакція США

"Сполучені Штати рішуче засуджують антисемітські протести", — сказала Вотсон.

За її словами, Штати однозначно підтримують всю єврейську громаду, оскільки вони є свідками всесвітнього сплеску антисемітизму.

На події у Махачкалі відреагувала також спецпосланниця США з боротьби проти антисемітизму, дослідниця Голокосту Дебора Ліпштадт. Вона закликала владу Росії гарантувати безпеку представникам єврейської громади.

"Ми засуджуємо жорстокі протести в Росії, що, як повідомлялося, загрожують ізраїльтянам і євреям. Ми закликаємо російську владу гарантувати їхню безпеку", — заявила Ліпштадт.

За її словами, Штати підтримують Ізраїль і всю єврейську громаду, адже вони бачать сплеск антисемітизму в усьому світі.

Ліпштадт додала, що немає жодних виправдань для нападу на євреїв або участі в підбурюванні до антисемітизму будь-де.

Нагадаємо, у Дагестані відбулася антисемітська акція. Там погрожували "по-дорослому" зустріти рейс із Тель-Авіва. Там можна було почути заклики знищувати євреїв. Через це літак приземлився на запасному аеродромі поблизу Махачкали.

Також ми писали, що антисемітські демонстрації, що тривають у Республіці Дагестан та інших регіонах Північного Кавказу, свідчать про зростання міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії. Сотні людей увірвалися в аеропорт Махачкали, заблокували злітно-посадкову смугу і спробували сісти на літак, що прибув з Ізраїлю ввечері 29 жовтня після поширення чуток про те, що влада РФ планує розселити "ізраїльських біженців" в Дагестані та інших регіонах Північного Кавказу.