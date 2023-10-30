В ISW заявили, що події в Дагестані показують міжетнічну напруженість у РФ

Натовп антисемітів біля аеропорту Махачкали. Фото: росЗМІ

Антисемітські демонстрації, що тривають у Республіці Дагестан та інших регіонах Північного Кавказу, свідчать про зростання міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії. Сотні людей увірвалися в аеропорт Махачкали, заблокували злітно-посадкову смугу і спробували сісти на літак, що прибув з Ізраїлю ввечері 29 жовтня після поширення чуток про те, що влада РФ планує розселити "ізраїльських біженців" в Дагестані та інших регіонах Північного Кавказу.

Про це йдеться в звіті ISW.

Читайте також:

Події в Дагестані

Сотні демонстрантів зібралися в готелі в Хасав'юрті, Дагестан, щоб шукати підозрюваних "ізраїльських біженців", спираючись на подібні чутки. Повідомляють, що невідомі підпалили єврейський культурний центр, що будувався в Нальчику, Кабардино-Балкарська Республіка, в ніч з 28 на 29 жовтня.

"Чутки, схоже, виникли завдяки місцевому дагестанському Telegram-каналу, який стверджував, що "ізраїльські біженці" зупинилися в готелі в Хасав'юрті, Дагестан, 28 жовтня, і оголосив про плани демонстрацій, які відбулися через кілька годин у центрі Махачкали", — йдеться у звіті.

Telegram-канал закликав жителів Махачкали вийти на демонстрацію в аеропорту в ніч на 28 і 29 жовтня, а також розмістив дані трекера польотів літака з Ізраїлю напередодні його прильоту в ніч на 29 жовтня.

Аналітики розповіли, що демонстранти також перевіряли документи людей, щоб знайти громадян Ізраїлю. Наразі немає інформації про те, що вони знайшли когось із ізраїльтян.

В ISW розповіли, що демонстранти скандували "смерть євреям", а також час від часу застосовували фізичну силу до співробітників служби безпеки в аеропорту.

"Підрозділи російської національної гвардії витіснили демонстрантів з території аеропорту, але натовпи все ще присутні за межами аеропорту. Telegram-канал, який поширював чутки, наразі не працює, що може бути першою ознакою того, що російська влада активно намагається придушити продовження антисемітських виступів", — йдеться у звіті.

Що каже влада РФ

Російська влада заявляє про придушення антисемітських демонстрацій. Авіаційне управління РФ закрило аеропорт до завершення перевірки безпеки.

"Повідомлень про затримання не надходило, але російське федеральне агентство розслідувань наказало розпочати кримінальне розслідування інциденту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дагестані відбулася антисемітська акція. Там погрожували "по-дорослому" зустріти рейс із Тель-Авіва. Там можна було почути заклики знищувати євреїв. Через це літак приземлився на запасному аеродромі поблизу Махачкали.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував антисемітський бунт у Дагестані. Глава держави заявив, що "ненависть до інших народів" — це частина російської культури.