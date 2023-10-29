Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський прокоментував антисемітський бунт у Дагестані. Глава держави заявив, що "ненависть до інших народів" — це частина російської культури.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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"Це не поодинокий випадок у Махачкалі, а скоріше частина поширеної в Росії культури ненависті до інших націй, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада", — йдеться у заяві.

Зеленський підкреслив, що за останній рік влада РФ неодноразово робила антисемітські висловлювання: міністр закордонних справ, президент, пропагандисти.

"Для російських пропагандистських балакучих голів на офіційному телебаченні риторика ненависті є рутиною. Навіть остання ескалація на Близькому Сході викликала антисемітські заяви з боку російських ідеологів. Російський антисемітизм і ненависть до інших народів є системними і глибоко вкоріненими", — заявив президент України.

Коментар Зеленського про події в Дагестані. Фото: скриншот з посту в Твіттер

Бунт в Дагестані

Нагадаємо, 29 жовтня в Дагестані спалахнула антисемітська акція. Там погрожували "по-дорослому" зустріти рейс із Тель-Авіва. Там можна було почути заклики знищувати євреїв. Через це літак приземлився на запасному аеродромі поблизу Махачкали.

Згодом розлючений натовп дагестанців почав зносити огорожу в аеропорту Махачкали. Натовп погромників вже пробрався в один із терміналів.

На місце почали прибувати війська спецпризначення.