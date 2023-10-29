Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал антисемитский бунт в Дагестане. Глава государства заявил, что "ненависть к другим народам" — это часть российской культуры.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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"Это не единичный случай в Махачкале, а скорее часть распространенной в России культуры ненависти к другим нациям, пропагандируемой государственным телевидением, экспертами и властью", — говорится в заявлении.

Зеленский подчеркнул, что за последний год власти РФ неоднократно делали антисемитские высказывания: министр иностранных дел, президент, пропагандисты.

"Для российских пропагандистских болтливых голов на официальном телевидении риторика ненависти является рутиной. Даже последняя эскалация на Ближнем Востоке вызвала антисемитские заявления со стороны российских идеологов. Российский антисемитизм и ненависть к другим народам являются системными и глубоко укорененными", — заявил президент Украины.

Комментарий Зеленского о событиях в Дагестане. Фото: скриншот с поста в Твиттер

Бунт в Дагестане

Напомним, 29 октября в Дагестане вспыхнула антисемитская акция. Там угрожали "по-взрослому" встретить рейс из Тель-Авива. Там можно было услышать призывы уничтожать евреев. Поэтому самолет приземлился на запасном аэродроме близ Махачкалы.

Впоследствии разъяренная толпа дагестанцев начала сносить ограждение в аэропорту Махачкалы. Толпа погромщиков уже пробралась в один из терминалов.

На место стали прибывать войска спецназа.