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Антисемітські заворушення в Дагестані — відомо про постраждалих

30 жовтня 2023 00:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Антисемітські заворушення в Дагестані — відомо про постраждалих
Антисемітські заворушення в аеропорту поблизу Махачкали в Дагестані. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Дагестані в аеропорту поблизу Махачкали тривали антисемітські заворушення. Відомо про постраждалих поліцейських та учасників акції.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Антисемітські заворушення в Дагестані

Зазначається, що внаслідок заворушень в аеропорту поблизу Махачкали постраждали поліцейські. Відомо також і про травмованих з боку цивільних. Загалом станом на зараз постраждалих нарахували 20 осіб.

"Постраждалі середнього ступеня тяжкості та тяжкі є як серед поліцейських, так і серед цивільних осіб. Двоє людей у вкрай тяжкому стані. Ще понад 10 осіб із легкими травмами звернулися за медичною допомогою амбулаторно", — йдеться в повідомленні. 

Масові заворушення в Дагестані

Нагадаємо, що в Дагестані відбувалася антисемітська акція. Там погрожували "по-дорослому" зустріти рейс із Тель-Авіва. Там можна було почути заклики знищувати євреїв. Через це літак приземлився на запасному аеродромі поблизу Махачкали.

Також ми писали, що в аеропорту Махачкали учасники заворушень почали проривати лінію правоохоронців і закидувати камінням літак. Також в районі аеропорту чутно постріли.

Додамо, що в Ізраїлі різко відреагували на антисемітські протести у Дагестані. Там, зокрема, закликали російських правоохоронців забезпечити безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв. 

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