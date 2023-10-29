Учасники заворушень у Дагестані кидають каміння в силовиків, чутно стрілянину

Протестувальники атакують пасажирський літак. Фото: Скриншот

В аеропорту Махачкали учасники заворушень почали проривати лінію правоохоронців і закидувати камінням літак. Також в районі аеропорту чутно постріли.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Також повідомляється, що чутно стрілянину. Очевидно, силовики почали стріляти по натовпу.

Також повідомляється, що одному з правоохоронців каменем проломили голову.

Правоохоронцю проломили голову. Фото: Скриншот

На відео чітко видно, що інформація про те, що аеропорт очистили від протестувальників, не відповідає дійсності. Більше того, учасники акції протесту погрожують розпочати загально-кавказький протест.

Бунт у Дагестані

Нагадаємо, 29 жовтня в Дагестані спалахнула антисемітська акція. Там погрожували "по-дорослому" зустріти рейс із Тель-Авіва. Там можна було почути заклики знищувати євреїв. Через це літак приземлився на запасному аеродромі поблизу Махачкали.

Згодом розлючений натовп дагестанців почав зносити огорожу в аеропорту Махачкали. Натовп погромників вже пробрався в один із терміналів.

На місце почали прибувати війська спецпризначення.

Пізніше президент України Володимир Зеленський прокоментував антисемітський бунт у Дагестані.