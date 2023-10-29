Учасники заворушень у Дагестані кидають каміння в силовиків, чутно стрілянину
В аеропорту Махачкали учасники заворушень почали проривати лінію правоохоронців і закидувати камінням літак. Також в районі аеропорту чутно постріли.
Про це повідомляють росЗМІ.
Натовп жбурляє каміння, силовики стріляють
Також повідомляється, що чутно стрілянину. Очевидно, силовики почали стріляти по натовпу.
Також повідомляється, що одному з правоохоронців каменем проломили голову.
На відео чітко видно, що інформація про те, що аеропорт очистили від протестувальників, не відповідає дійсності. Більше того, учасники акції протесту погрожують розпочати загально-кавказький протест.
Бунт у Дагестані
Нагадаємо, 29 жовтня в Дагестані спалахнула антисемітська акція. Там погрожували "по-дорослому" зустріти рейс із Тель-Авіва. Там можна було почути заклики знищувати євреїв. Через це літак приземлився на запасному аеродромі поблизу Махачкали.
Згодом розлючений натовп дагестанців почав зносити огорожу в аеропорту Махачкали. Натовп погромників вже пробрався в один із терміналів.
На місце почали прибувати війська спецпризначення.
Пізніше президент України Володимир Зеленський прокоментував антисемітський бунт у Дагестані.
Читайте Новини.LIVE!