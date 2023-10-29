Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Учасники заворушень у Дагестані кидають каміння в силовиків, чутно стрілянину arrow

Учасники заворушень у Дагестані кидають каміння в силовиків, чутно стрілянину

29 жовтня 2023 23:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Учасники заворушень у Дагестані кидають каміння в силовиків, чутно стрілянину
Протестувальники атакують пасажирський літак. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В аеропорту Махачкали учасники заворушень почали проривати лінію правоохоронців і закидувати камінням літак. Також в районі аеропорту чутно постріли.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Натовп жбурляє каміння, силовики стріляють

Також повідомляється, що чутно стрілянину. Очевидно, силовики почали стріляти по натовпу.

Також повідомляється, що одному з правоохоронців каменем проломили голову.

Дагестан
Правоохоронцю проломили голову. Фото: Скриншот

На відео чітко видно, що інформація про те, що аеропорт очистили від протестувальників, не відповідає дійсності. Більше того, учасники акції протесту погрожують розпочати загально-кавказький протест.

Бунт у Дагестані

Нагадаємо, 29 жовтня в Дагестані спалахнула антисемітська акція. Там погрожували "по-дорослому" зустріти рейс із Тель-Авіва. Там можна було почути заклики знищувати євреїв. Через це літак приземлився на запасному аеродромі поблизу Махачкали.

Згодом розлючений натовп дагестанців почав зносити огорожу в аеропорту Махачкали. Натовп погромників вже пробрався в один із терміналів.

На місце почали прибувати війська спецпризначення.

Пізніше президент України Володимир Зеленський прокоментував антисемітський бунт у Дагестані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі