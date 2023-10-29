Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Антисемітська акція в Дагестані — реакція Ізраїлю arrow

Антисемітська акція в Дагестані — реакція Ізраїлю

29 жовтня 2023 22:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Антисемітська акція в Дагестані — реакція Ізраїлю
Протест в аеропорту Махачкали. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Ізраїлі різко відреагували на антисемітські протести у Дагестані. Там, зокрема, закликали російських правоохоронців забезпечити безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв. 

Про це повідомляє видання The Times of Israel із посиланням на заяву канцеляції прем’єра і МЗС Ізраїлю.

Читайте також:

Реакція Ізраїлю

Повідомляється, що канцелярія прем'єр-міністра і МЗС Ізраїлю стежать за подіями у Дагестані та очікують, що "російські правоохоронці будуть підтримувати безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв, а також рішуче діяти проти учасників заворушень і диких підбурювань проти євреїв та ізраїльтян".

"Ізраїль серйозно ставиться до спроб завдати шкоди ізраїльським громадянам і євреям де б то не було", — йдеться в повідомленні.

За словами представника ізраїльської служби безпеки, бунт у Дагестані спалахнув після того, як літак з Ізраїлю атакував місцевий пропалестинський натовп. 

"Певна кількість ізраїльтян і євреїв наразі ізольована і перебуває під охороною в аеропорту. Ми працюємо над тим, щоб вони вилетіли стикувальним рейсом до Москви, як тільки це дозволять умови", — йдеться у повідомленні. 

Бунт у Дагестані

Нагадаємо, 29 жовтня в Дагестані спалахнула антисемітська акція. Там погрожували "по-дорослому" зустріти рейс із Тель-Авіва. Там можна було почути заклики знищувати євреїв. Через це літак приземлився на запасному аеродромі поблизу Махачкали.

Згодом розлючений натовп дагестанців почав зносити огорожу в аеропорту Махачкали. Натовп погромників вже пробрався в один із терміналів.

На місце почали прибувати війська спецпризначення.

Пізніше президент України Володимир Зеленський прокоментував антисемітський бунт у Дагестані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі