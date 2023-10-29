Антисемітська акція в Дагестані — реакція Ізраїлю

Протест в аеропорту Махачкали. Фото: росЗМІ

В Ізраїлі різко відреагували на антисемітські протести у Дагестані. Там, зокрема, закликали російських правоохоронців забезпечити безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.

Про це повідомляє видання The Times of Israel із посиланням на заяву канцеляції прем’єра і МЗС Ізраїлю.

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Реакція Ізраїлю

Повідомляється, що канцелярія прем'єр-міністра і МЗС Ізраїлю стежать за подіями у Дагестані та очікують, що "російські правоохоронці будуть підтримувати безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв, а також рішуче діяти проти учасників заворушень і диких підбурювань проти євреїв та ізраїльтян".

"Ізраїль серйозно ставиться до спроб завдати шкоди ізраїльським громадянам і євреям де б то не було", — йдеться в повідомленні.

За словами представника ізраїльської служби безпеки, бунт у Дагестані спалахнув після того, як літак з Ізраїлю атакував місцевий пропалестинський натовп.

"Певна кількість ізраїльтян і євреїв наразі ізольована і перебуває під охороною в аеропорту. Ми працюємо над тим, щоб вони вилетіли стикувальним рейсом до Москви, як тільки це дозволять умови", — йдеться у повідомленні.

Бунт у Дагестані

Нагадаємо, 29 жовтня в Дагестані спалахнула антисемітська акція. Там погрожували "по-дорослому" зустріти рейс із Тель-Авіва. Там можна було почути заклики знищувати євреїв. Через це літак приземлився на запасному аеродромі поблизу Махачкали.

Згодом розлючений натовп дагестанців почав зносити огорожу в аеропорту Махачкали. Натовп погромників вже пробрався в один із терміналів.

На місце почали прибувати війська спецпризначення.

Пізніше президент України Володимир Зеленський прокоментував антисемітський бунт у Дагестані.