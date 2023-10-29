Антисемитская акция в Дагестане — реакция Израиля

Протест в аэропорту Махачкалы. Фото: росСМИ

В Израиле резко отреагировали на антисемитские протесты в Дагестане. Там призвали российских правоохранителей обеспечить безопасность всех израильских граждан и евреев.

Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на заявление канцеляции премьера и МИД Израиля.

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Реакция Израиля

Сообщается, что канцелярия премьер-министра и МИД Израиля следят за событиями в Дагестане и ожидают, что "российские правоохранители будут поддерживать безопасность всех израильских граждан и евреев, а также решительно действовать против участников беспорядков и диких подстрекательств против евреев и израиля".

"Израиль серьезно относится к попыткам нанести вред израильским гражданам и евреям где бы то ни было", — говорится в сообщении.

По словам представителя израильской службы безопасности, бунт в Дагестане вспыхнул после того, как самолет из Израиля атаковала местная пропалестинская толпа.

"Определенное количество израильтян и евреев изолировано и находится под охраной в аэропорту. Мы работаем над тем, чтобы они вылетели стыковочным рейсом в Москву, как только это позволят условия", — говорится в сообщении.

Бунт в Дагестане

Напомним, 29 октября в Дагестане вспыхнула антисемитская акция. Там угрожали "по-взрослому" встретить рейс из Тель-Авива. Там можно было услышать призывы уничтожать евреев. Поэтому самолет приземлился на запасном аэродроме вблизи Махачкалы.

Впоследствии разъяренная толпа дагестанцев начала сносить ограждение в аэропорту Махачкалы. Толпа погромщиков уже пробралась в один из терминалов.

На место стали прибывать войска спецназа.

Позже президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал антисемитский бунт в Дагестане.