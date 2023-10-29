Участники беспорядков в Дагестане бросают камни в силовиков, слышна стрельба

Протестующие атакуют пассажирский самолет. Фото: Скриншот

В аэропорту Махачкалы участники беспорядков начали прорывать линию стражей порядка и забрасывать камнями самолет. Также в районе аэропорта слышны выстрелы.

Об этом сообщают росСМИ.

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Также сообщается, что слышна стрельба. По всей видимости, силовики начали стрелять по толпе.

Также сообщается, что одному из правоохранителей камнем проломили голову.

Правоохранителю проломили голову. Фото: Скриншот

На видео ясно видно, что информация о том, что аэропорт очистили от протестующих, не соответствует действительности. Более того, участники акции протеста угрожают начать общекавказский протест.

Бунт в Дагестане

Напомним, 29 октября в Дагестане вспыхнула антисемитская акция. Там угрожали "по-взрослому" встретить рейс из Тель-Авива. Также можно было услышать призывы уничтожать евреев. Поэтому самолет приземлился на запасном аэродроме близ Махачкалы.

Впоследствии разъяренная толпа дагестанцев начала сносить ограждение в аэропорту Махачкалы. Толпа погромщиков уже пробралась в один из терминалов.

На место стали прибывать войска спецназа.

Позже президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал антисемитский бунт в Дагестане.