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Антисемитские беспорядки в Дагестане — известно о пострадавших

30 октября 2023 00:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Антисемитские беспорядки в Дагестане — известно о пострадавших
Антисемитские беспорядки в аэропорту вблизи Махачкалы в Дагестане. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Дагестане в аэропорту близ Махачкалы продолжались антисемитские беспорядки. Известно о пострадавших полицейских и участниках акции.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Антисемитские беспорядки в Дагестане

Отмечается, что в результате беспорядков в аэропорту близ Махачкалы пострадали полицейские. Известно также и о травмированных гражданских. Всего по состоянию на сейчас пострадавших насчитали 20 человек.

"Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Два человека в крайне тяжелом состоянии. Еще более 10 человек с легкими травмами обратились за медицинской помощью амбулаторно", — говорится в сообщении.

Массовые беспорядки в Дагестане

Напомним, что в Дагестане проходила антисемитская акция. Там угрожали "по-взрослому" встретить рейс из Тель-Авива. Там можно было услышать призывы уничтожать евреев. Поэтому самолет приземлился на запасном аэродроме близ Махачкалы.

Также мы писали, что в аэропорту Махачкалы участники беспорядков начали прорывать линию стражей порядка и забрасывать камнями самолет. Также в районе аэропорта слышны выстрелы.

В Израиле резко отреагировали на антисемитские протесты в Дагестане. Там призвали российских правоохранителей обеспечить безопасность всех израильских граждан и евреев.

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