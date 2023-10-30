Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В ISW заявили, что события в Дагестане показывают межэтническую напряженность в РФ arrow

В ISW заявили, что события в Дагестане показывают межэтническую напряженность в РФ

30 октября 2023 07:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ISW заявили, что события в Дагестане показывают межэтническую напряженность в РФ
Толпа антисемитов возле аэропорта Махачкалы. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Антисемитские демонстрации, продолжающиеся в Республике Дагестан и других регионах Северного Кавказа, свидетельствуют о росте межэтнической и межрелигиозной напряженности в России. Сотни людей ворвались в аэропорт Махачкалы, заблокировали взлетно-посадочную полосу и попытались сесть на самолет, прибывший из Израиля вечером 29 октября после распространения слухов о том, что власти РФ планируют расселить "израильских беженцев" в Дагестане и других регионах Северного Кавказа.

Об этом говорится в отчете ISW.

Читайте также:

События в Дагестане

Сотни демонстрантов собрались в гостинице в Хасавюрте, Дагестан, чтобы искать подозреваемых "израильских беженцев", опираясь на подобные слухи. Сообщают, что неизвестные подожгли еврейский культурный центр, строившийся в Нальчике, Кабардино-Балкарская Республика, в ночь с 28 на 29 октября.

"Слухи, похоже, возникли благодаря местному дагестанскому Telegram-каналу, который утверждал, что "израильские беженцы" остановились в отеле в Хасавюрте, Дагестан, 28 октября, и объявил о планах демонстраций, которые состоялись через несколько часов в центре Махачкалы", — говорится в отчете.

Telegram-канал призвал жителей Махачкалы выйти на демонстрацию в аэропорту в ночь на 28 и 29 октября, а также разместил данные трекера полетов самолета из Израиля в преддверии его прилета в ночь на 29 октября.

Аналитики рассказали, что демонстранты также проверяли документы людей, чтобы найти граждан Израиля. Пока нет информации о том, что они нашли кого-то из израильтян.

В ISW рассказали, что демонстранты скандировали "смерть евреям", а также иногда применяли физическую силу к сотрудникам службы безопасности в аэропорту.

"Подразделения российской национальной гвардии вытеснили демонстрантов с территории аэропорта, но толпы все еще присутствуют за пределами аэропорта. Telegram-канал, который распространял слухи, пока не работает, что может быть первым признаком того, что российские власти активно пытаются подавить продолжение антисемитских выступлений", — говорится в отчете.

Что говорят власти РФ

Российские власти заявляют о подавлении антисемитских демонстраций. Авиационное управление РФ закрыло аэропорт до завершения проверки безопасности.

"Сообщений о задержании не поступало, но российское федеральное агентство расследований приказало начать уголовное расследование инцидента", — говорится в сообщении.

Напомним, в Дагестане состоялась антисемитская акция. Там угрожали "по-взрослому" встретить рейс из Тель-Авива. Там можно было услышать призывы уничтожать евреев. Поэтому самолет приземлился на запасном аэродроме возле Махачкалы.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал антисемитский бунт в Дагестане. Глава государства заявил, что "ненависть к другим народам" — это часть российской культуры.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме