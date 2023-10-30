В ISW заявили, что события в Дагестане показывают межэтническую напряженность в РФ

Толпа антисемитов возле аэропорта Махачкалы. Фото: росСМИ

Антисемитские демонстрации, продолжающиеся в Республике Дагестан и других регионах Северного Кавказа, свидетельствуют о росте межэтнической и межрелигиозной напряженности в России. Сотни людей ворвались в аэропорт Махачкалы, заблокировали взлетно-посадочную полосу и попытались сесть на самолет, прибывший из Израиля вечером 29 октября после распространения слухов о том, что власти РФ планируют расселить "израильских беженцев" в Дагестане и других регионах Северного Кавказа.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Сотни демонстрантов собрались в гостинице в Хасавюрте, Дагестан, чтобы искать подозреваемых "израильских беженцев", опираясь на подобные слухи. Сообщают, что неизвестные подожгли еврейский культурный центр, строившийся в Нальчике, Кабардино-Балкарская Республика, в ночь с 28 на 29 октября.

"Слухи, похоже, возникли благодаря местному дагестанскому Telegram-каналу, который утверждал, что "израильские беженцы" остановились в отеле в Хасавюрте, Дагестан, 28 октября, и объявил о планах демонстраций, которые состоялись через несколько часов в центре Махачкалы", — говорится в отчете.

Telegram-канал призвал жителей Махачкалы выйти на демонстрацию в аэропорту в ночь на 28 и 29 октября, а также разместил данные трекера полетов самолета из Израиля в преддверии его прилета в ночь на 29 октября.

Аналитики рассказали, что демонстранты также проверяли документы людей, чтобы найти граждан Израиля. Пока нет информации о том, что они нашли кого-то из израильтян.

В ISW рассказали, что демонстранты скандировали "смерть евреям", а также иногда применяли физическую силу к сотрудникам службы безопасности в аэропорту.

"Подразделения российской национальной гвардии вытеснили демонстрантов с территории аэропорта, но толпы все еще присутствуют за пределами аэропорта. Telegram-канал, который распространял слухи, пока не работает, что может быть первым признаком того, что российские власти активно пытаются подавить продолжение антисемитских выступлений", — говорится в отчете.

Что говорят власти РФ

Российские власти заявляют о подавлении антисемитских демонстраций. Авиационное управление РФ закрыло аэропорт до завершения проверки безопасности.

"Сообщений о задержании не поступало, но российское федеральное агентство расследований приказало начать уголовное расследование инцидента", — говорится в сообщении.

Напомним, в Дагестане состоялась антисемитская акция. Там угрожали "по-взрослому" встретить рейс из Тель-Авива. Там можно было услышать призывы уничтожать евреев. Поэтому самолет приземлился на запасном аэродроме возле Махачкалы.

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