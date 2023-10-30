США отреагировали на антисемитские демонстрации в Дагестане
Соединенные Штаты Америки отреагировали на антисемитские демонстрации в Дагестане. Там призывают российские власти обеспечить безопасность евреев.
Об этом заявила спикер Совета национальной безопасности США Адриенн Уотсон, передает Haaretz.
Реакция США
"Соединенные Штаты решительно осуждают антисемитские протесты", — сказала Уотсон.
По ее словам, Штаты однозначно поддерживают всю еврейскую общину, поскольку они являются свидетелями всемирного всплеска антисемитизма.
На события в Махачкале отреагировала также спецпосланник США по борьбе против антисемитизма, исследователь Холокоста Дебора Липштадт. Она призвала власти России гарантировать безопасность представителям еврейской общины.
"Мы осуждаем жестокие протесты в России, которые, как сообщалось, угрожают израильтянам и евреям. Мы призываем российские власти гарантировать их безопасность", — заявила Липштадт.
По ее словам, Штаты поддерживают Израиль и все еврейское общество, ведь они видят всплеск антисемитизма во всем мире.
Липштадт добавила, что нет никаких оправданий для нападения на евреев или участия в подстрекательстве к антисемитизму где-либо.
Напомним, в Дагестане состоялась антисемитская акция. Там угрожали "по-взрослому" встретить рейс из Тель-Авива. Там можно было услышать призывы уничтожать евреев. Поэтому самолет приземлился на запасном аэродроме близ Махачкалы.
Также мы писали, что антисемитские демонстрации, продолжающиеся в Республике Дагестан и других регионах Северного Кавказа, свидетельствуют о росте межэтнической и межрелигиозной напряженности в России. Сотни людей ворвались в аэропорт Махачкалы, заблокировали взлетно-посадочную полосу и попытались сесть на самолет, прибывший из Израиля вечером 29 октября после распространения слухов о том, что власти РФ планируют расселить "израильских беженцев" в Дагестане и других регионах Северного Кавказа.
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