Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Антисемітський бунт у Росії — стало відомо, скільки людей постраждали arrow

Антисемітський бунт у Росії — стало відомо, скільки людей постраждали

30 жовтня 2023 07:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Антисемітський бунт у Росії — стало відомо, скільки людей постраждали
Натовп антисемітів біля аеропорту Махачкали. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Під час бунту в аеропорту Махачкали у Дагестані постраждали дев'ять співробітників поліції. Двоє з них перебувають у лікарні.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Читайте також:

Що відомо

Так, МВС Росії повідомляє, що аеропорт у Махачкалі повністю перебуває під контролем органів правопорядку.

Встановлено понад 150 активних учасників заворушень, 60 із них затримано та доставлено до поліції для подальшого розгляду.

Внаслідок протиправних дій постраждали дев'ять співробітників поліції, двоє з них перебувають у лікарні.

Відкриття аеропорту Махачкали

Очікується, що аеропорт почне приймати рейси о 03:00 за московським часом. У відомстві наголосили, що "відкриття аеропорту відбудеться лише після ретельної перевірки правоохоронними органами аеровокзалу, аеродрому та прилеглої території".

Що сталося у Дагестані

Напередодні аеропорт Махачкали захопив натовп. Там жителі Дагестану шукали "біженців з Ізраїлю", перевіряли паспорти у людей, які виїжджали з території аеропорту, намагалися проникнути в літак, що прилетів з Тель-Авіва. Також група атакувала силовиків, які прибули на місце й перекинула патрульну вантажівку.

Російське авіаційне управління закрило аеропорт до завершення перевірки безпеки.

Нагадаємо, що антисемітські демонстрації, що тривають у Республіці Дагестан та інших регіонах Північного Кавказу, свідчать про зростання міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував антисемітський бунт у Дагестані. Глава держави заявив, що "ненависть до інших народів" — це частина російської культури.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі