Антисемітський бунт у Росії — стало відомо, скільки людей постраждали

Натовп антисемітів біля аеропорту Махачкали. Фото: росЗМІ

Під час бунту в аеропорту Махачкали у Дагестані постраждали дев'ять співробітників поліції. Двоє з них перебувають у лікарні.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Читайте також:

Що відомо

Так, МВС Росії повідомляє, що аеропорт у Махачкалі повністю перебуває під контролем органів правопорядку.

Встановлено понад 150 активних учасників заворушень, 60 із них затримано та доставлено до поліції для подальшого розгляду.

Внаслідок протиправних дій постраждали дев'ять співробітників поліції, двоє з них перебувають у лікарні.

Відкриття аеропорту Махачкали

Очікується, що аеропорт почне приймати рейси о 03:00 за московським часом. У відомстві наголосили, що "відкриття аеропорту відбудеться лише після ретельної перевірки правоохоронними органами аеровокзалу, аеродрому та прилеглої території".

Що сталося у Дагестані

Напередодні аеропорт Махачкали захопив натовп. Там жителі Дагестану шукали "біженців з Ізраїлю", перевіряли паспорти у людей, які виїжджали з території аеропорту, намагалися проникнути в літак, що прилетів з Тель-Авіва. Також група атакувала силовиків, які прибули на місце й перекинула патрульну вантажівку.

Російське авіаційне управління закрило аеропорт до завершення перевірки безпеки.

Нагадаємо, що антисемітські демонстрації, що тривають у Республіці Дагестан та інших регіонах Північного Кавказу, свідчать про зростання міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував антисемітський бунт у Дагестані. Глава держави заявив, що "ненависть до інших народів" — це частина російської культури.