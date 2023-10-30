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Антисемитский бунт в России стало известно, сколько людей пострадали

30 октября 2023 07:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Антисемитский бунт в России стало известно, сколько людей пострадали
Толпа антисемитов возле аэропорта Махачкалы. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во время бунта в аэропорту Махачкалы в Дагестане пострадали девять сотрудников полиции. Двое из них находятся в больнице.

Об этом пишут российские СМИ.

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Что известно

Так, МВД России сообщает, что аэропорт в Махачкале полностью находится под контролем правоохранительных органов.

Установлено более 150 активных беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего рассмотрения.

В результате противоправных действий пострадали девять сотрудников полиции, двое из них находятся в больнице.

Открытие аэропорта Махачкалы

Ожидается, что аэропорт начнет принимать рейсы в 03:00 мск. В ведомстве подчеркнули, что "открытие аэропорта состоится только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и близлежащей территории".

Что произошло в Дагестане

Накануне аэропорт Махачкалы захватил толпу. Там жители Дагестана искали "беженцев из Израиля", проверяли паспорта у выезжавших с территории аэропорта людей, пытались проникнуть в прилетевший из Тель-Авива самолет. Также группа атаковала прибывших на место силовиков и опрокинула патрульный грузовик.

Российское авиационное управление закрыло аэропорт до завершения проверки безопасности.

Напомним, что продолжающиеся антисемитские демонстрации в Республике Дагестан и других регионах Северного Кавказа свидетельствуют о росте межэтнической и межрелигиозной напряженности в России.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал антисемитский бунт в Дагестане. Глава государства заявил, что "ненависть к другим народам" — это часть русской культуры.

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