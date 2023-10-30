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Путин впервые прокомментировал ситуацию в Дагестане и цинично обвинил во всем Украину

30 октября 2023 21:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Путин впервые прокомментировал ситуацию в Дагестане и цинично обвинил во всем Украину
Президент РФ Владимир Путин. Фото: TASS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию в Дагестане, обвинив во всем Украину. Он отметил, что, по его мнению, события в Махачкале инспирированы из-за социальных сетей с территории Украины.

Об этом сообщает российский пропагандист Владимир Соловьев.

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Российский лидер обвинил Украину и западные спецслужбы в организации беспорядков в Дагестане.

"События в Махачкале инспирированы, в том числе из-за социальных сетей, не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб", — сказал Путин.

Также Владимир Путин традиционно обвинил США. Он заявил, что там использовали обманутых людей на территории Украины ради того, чтобы "расколоть Россию изнутри, ослабить и посеять смуту".

Также Президент РФ обратил внимание глав всех регионов и силовиков на необходимость оперативно реагировать на угрозы конституционному устрою. По его словам, россияне должны видеть и понимать "корень зла".

"Россия является одним из лидеров справедливого процесса построения многополярного мира и за это борется на поле боя. Нужно знать и понимать, где находится корень зла. Где находится этот паук, пытающийся окутать своей паутиной весь мир", — добавил Владимир Путин.

Кроме того, Путин сделал циничное заявление о помощи Палестине и вспомнил россиянам, ради чего они умирают на войне. По его словам: "Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией и, по его словам, Россия борется с врагом в рамках специальной военной операции".

Что произошло в Дагестане

Накануне аэропорт Махачкалы захватила толпа. Там жители Дагестана искали "беженцев из Израиля", проверяли паспорта у выезжавших с территории аэропорта людей, пытались проникнуть в прилетевший из Тель-Авива самолет. Также группа атаковала прибывших на место силовиков и опрокинула патрульный грузовик.

Российское авиационное управление закрыло аэропорт до завершения проверки безопасности.

Напомним, Соединенные Штаты Америки отреагировали на антисемитские демонстрации в Дагестане. Там призывают российские власти обеспечить безопасность евреев.

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