путін заявив про ідею створення "глобального НАТО": які країни туди входитимуть
Президент рф володимир путін, заявив, що росія планує створити "своє НАТО". Також він додав, що з Китаєм вони нібито не створюють жодного військового союзу
Про це заявив російський диктатор володимир путін під час свого інтервʼю в ефірі пропагандистського каналу "россия-24".
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"Глобальне НАТО" путіна
путін сказав, що у новій стратегічній концепції Північноатлантичного альянсу написано про розвиток відносин з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону та про плани створення "глобального НАТО".
"Ідея створення "глобального НАТО" за участю країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону нагадує військовий блок країн "осі" часів Другої світової війни", — заявив путін.
Також він додав, що росія та Китай мають намір розвивати співробітництво між країнами у різних сферах, в тому чилі у військовій, але не "військовий союз".
"Росія та Китай розвивають співпрацю, у тому числі військово-технічну, але "це не військовий союз", — сказав російський диктатор.
Нагадаємо, Мінськ і москва домовилися про розміщення тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Про це нібито давно просив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.