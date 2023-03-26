путин заявил об идее создания "глобального НАТО": какие страны туда будут входить
Президент россии владимир путин заявил, что россия планирует создать "свое НАТО". Также он добавил, что с Китаем они якобы не создают ни одного военного союза.
Об этом заявил российский диктатор владимир путин во время своего интервью в эфире пропагандистского канала "россия-24".
-
Венгрия "за" прекращение огня, но не поддерживает продолжение оккупации территорий Украины, — МИД
-
Исполнитель роли Гарри Поттера Рэдклифф готовится впервые стать отцом
-
В Запорожье выросло количество погибших в результате обстрела многоэтажки
-
Враг продолжает держать на боевом дежурстве в Черном море военные корабли
-
Украинцев предупредили о сходе лавин: в каких горных регионах существует опасность
-
Открытие бегового сезона: ради кого бежали "десятку несокрушимости"
-
Международную трассу Одесса-Рени планируют расширить на нескольких участках
-
Жители Израиля требуют отмены судебной реформы премьера Нетаньяху
-
В Луганской области оккупанты уничтожают дома и остатки инфраструктуры в деоккупированных селах
-
Телескоп Hubble сделал снимок галактической медузы: впечатляющие фото
"Глобальное НАТО" путина
путин сказал, что в новой стратегической концепции Североатлантического альянса написано о развитии отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и планах создания "глобального НАТО".
"Идея создания "глобального НАТО" с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона напоминает военный блок стран "оси" времен Второй мировой войны", — заявил путин.
Также он добавил, что россия и Китай намерены развивать сотрудничество между странами в разных сферах, в том числе в военном, но не "военном союзе".
"россия и Китай развивают сотрудничество, в том числе военно-техническое, но "это не военный союз", — сказал российский диктатор.
Напомним, Минск и москва договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Об этом будто бы давно просил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.