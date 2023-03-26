путин заявил об идее создания "глобального НАТО": какие страны туда будут входить

Владимир Путин

Президент россии владимир путин заявил, что россия планирует создать "свое НАТО". Также он добавил, что с Китаем они якобы не создают ни одного военного союза.

Об этом заявил российский диктатор владимир путин во время своего интервью в эфире пропагандистского канала "россия-24".

"Глобальное НАТО" путина

путин сказал, что в новой стратегической концепции Североатлантического альянса написано о развитии отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и планах создания "глобального НАТО".

"Идея создания "глобального НАТО" с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона напоминает военный блок стран "оси" времен Второй мировой войны", — заявил путин.

Также он добавил, что россия и Китай намерены развивать сотрудничество между странами в разных сферах, в том числе в военном, но не "военном союзе".

"россия и Китай развивают сотрудничество, в том числе военно-техническое, но "это не военный союз", — сказал российский диктатор.

Напомним, Минск и москва договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Об этом будто бы давно просил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.