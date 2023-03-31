путін заявив, що потрібно лікувати росіян без "імпортних" препаратів

володимир путін

Російський диктатор володимир путін зажадав, аби росіяни лікувались лише "вітчизняними препаратами". За його словами, "росії потрібно стати незалежною від постачання ліків з-за кордону".

Про це пише The moscow times.

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Росіянам не потрібні ліки з-за кордону

"росії потрібно стати незалежною від постачання ліків з-за кордону та нарощувати частку вітчизняних препаратів на ринку", — заявив російський диктатор у ході церемонії відкриття нових фармацевтичних заводів у Калінінграді, Саранську та Санкт-Петербурзі.

За словами путіна, вітчизняні ліки нібито вже заміняють потрібні імпортні аналоги, а фармацевтична галузь створює нові робочі місця та сприяє наповненню бюджету податками.

"Нам важливо збільшити випуск російських субстанцій, підвищити частку вітчизняних препаратів на внутрішньому ринку, зокрема оригінальних, зміцнити незалежність від постачальників з-за кордону", — сказав путін, додавши, що деякі з цих постачальників "створюють чимало труднощів".

Нагадаємо, у росії розпочинається дефіцит лікарських препаратів у аптеках. Люди скаржаться, що їм постійно не вистачає медикаментів.

Понад 60% росіян заявили, що витрати на ліки і супутні товари за рік істотно зросли. Лише 8% учасників дослідження (його проводили в містах із населенням від 500 000 осіб) заявили, що їхні витрати знизилися, а у 30% — не змінилися.