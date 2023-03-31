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путін заявив, що потрібно лікувати росіян без "імпортних" препаратів

31 березня 2023 21:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
володимир путін
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російський диктатор володимир путін зажадав, аби росіяни лікувались лише "вітчизняними препаратами". За його словами, "росії потрібно стати незалежною від постачання ліків з-за кордону".

Про це пише The moscow times.

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Росіянам не потрібні ліки з-за кордону 

"росії потрібно стати незалежною від постачання ліків з-за кордону та нарощувати частку вітчизняних препаратів на ринку", — заявив російський диктатор у ході церемонії відкриття нових фармацевтичних заводів у Калінінграді, Саранську та Санкт-Петербурзі.

За словами путіна, вітчизняні ліки нібито вже заміняють потрібні імпортні аналоги, а фармацевтична галузь створює нові робочі місця та сприяє наповненню бюджету податками.

"Нам важливо збільшити випуск російських субстанцій, підвищити частку вітчизняних препаратів на внутрішньому ринку, зокрема оригінальних, зміцнити незалежність від постачальників з-за кордону", — сказав путін, додавши, що деякі з цих постачальників "створюють чимало труднощів".

Нагадаємо, у росії розпочинається дефіцит лікарських препаратів у аптеках. Люди скаржаться, що їм постійно не вистачає медикаментів. 

Понад 60% росіян заявили, що витрати на ліки і супутні товари за рік істотно зросли. Лише 8% учасників дослідження (його проводили в містах із населенням від 500 000 осіб) заявили, що їхні витрати знизилися, а у 30% — не змінилися.

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