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путин заявил, что нужно лечить россиян без "импортных" препаратов

31 марта 2023 21:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
владимир путин
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российский диктатор владимир путин потребовал, чтобы россияне лечились только "отечественными препаратами". По его словам, "россии нужно стать независимой от поставок лекарства из-за границы".

Об этом пишет The Moscow times.

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"россии нужно стать независимой от поставок лекарств из-за рубежа и наращивать долю отечественных препаратов на рынке", — заявил российский диктатор в ходе церемонии открытия новых фармацевтических заводов в Калининграде, Саранске и Санкт-Петербурге.

По словам путина, отечественные лекарства якобы уже заменяют нужные импортные аналоги, а фармацевтическая отрасль создает новые рабочие места и способствует наполнению бюджета налогами.

"Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе оригинальных, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа", — сказал путин, добавив, что некоторые из этих поставщиков "создают немало трудностей".

Напомним, в россии начинается дефицит лекарственных препаратов в аптеках. Люди жалуются, что им постоянно не хватает медикаментов.

Более 60% россиян заявили, что расходы на лекарства и сопутствующие товары за год существенно выросли. Только 8% участников исследования (его проводили в городах с населением от 500 000 человек) заявили, что их расходы снизились, а у 30% не изменились.

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