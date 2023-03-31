путин заявил, что нужно лечить россиян без "импортных" препаратов
Российский диктатор владимир путин потребовал, чтобы россияне лечились только "отечественными препаратами". По его словам, "россии нужно стать независимой от поставок лекарства из-за границы".
Об этом пишет The Moscow times.
Россиянам не нужны лекарства из-за границы
"россии нужно стать независимой от поставок лекарств из-за рубежа и наращивать долю отечественных препаратов на рынке", — заявил российский диктатор в ходе церемонии открытия новых фармацевтических заводов в Калининграде, Саранске и Санкт-Петербурге.
По словам путина, отечественные лекарства якобы уже заменяют нужные импортные аналоги, а фармацевтическая отрасль создает новые рабочие места и способствует наполнению бюджета налогами.
"Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе оригинальных, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа", — сказал путин, добавив, что некоторые из этих поставщиков "создают немало трудностей".
Напомним, в россии начинается дефицит лекарственных препаратов в аптеках. Люди жалуются, что им постоянно не хватает медикаментов.
Более 60% россиян заявили, что расходы на лекарства и сопутствующие товары за год существенно выросли. Только 8% участников исследования (его проводили в городах с населением от 500 000 человек) заявили, что их расходы снизились, а у 30% не изменились.