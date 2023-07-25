Путін знав про бунт від Пригожина за декілька днів до початку, — WP

Президент РФ Володимир Путін. Фото: Reuters

Російського диктатора Володимира Путіна попереджали про те, що Євген Пригожин готує заколот за декілька днів до початку повстання. Однак, у день військового перевороту Путін "не міг діяти рішуче" і не віддав жодного наказу за день.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

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Путін знав про заколот Пригожина

Зазначається, що Путін знав про наміри власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Але у день заколоту він був розгублений і не розумів, як правильно діяти.

"У Путіна був час, щоб прийняти рішення про ліквідацію і заарештувати організаторів. Потім, коли це почало відбуватися, був параліч на всіх рівнях. Був абсолютний жах і розгубленість. Довгий час вони не знали, як реагувати", — сказав один європейський чиновник.

Серед керівництва був "безлад"

Повідомляється, що у день заколоту ні місцева влада, ні силові структури не отримували чітких наказів з приводу ліквідації бунту та його учасників. Це свідчить про наявність жорсткої авторитарної системи у РФ, коли люди нічого не роблять без команд.

"Місцева влада не отримувала жодних команд від керівництва. З нашої точки зору, це найбільша ознака нездорової ситуації всередині Росії. Авторитарна система сформована таким чином, що без дуже чіткої команди від керівництва люди нічого не роблять. Коли керівництво перебуває в сум'ятті і безладі, така ж ситуація на місцевому рівні і навіть гірша", — сказав один з українських силовиків.

Через це у день військового перевороту серед керівництва були суперечки та "безлад".

"Був безлад. Можна сперечатися про його глибину, але згоди дійсно не було", — сказав представник російської дипломатії.

"Путін не вміє діяти у критичних ситуаціях"

Як стверджують аналітики, російський диктатор не вміє приймати швидкі рішення та діяти у критичних ситуаціях. Зважаючи на це все, Путін показав себе не з вигідного для нього боку та навіть втратив репутацію серед керівництва.

"Путін показав себе людиною, яка не здатна приймати серйозні, важливі і швидкі рішення в критичних ситуаціях. Він просто сховався. Це не було зрозуміло більшості російського населення. Але це дуже добре зрозуміла путінська еліта. Він більше не є гарантом їхньої безпеки і збереження системи", — сказав колишній полковник російських спецслужб Геннадій Гудков.

Нагадаємо, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нібито провів виступ перед своїми найманцями, яких привезли до Білорусі. Він заявив, що їхнім завданням буде підготовка білоруської армії.

Додамо, Пригожин зареєстрував компанію у Білорусі.