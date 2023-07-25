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Путин знал о бунте от Пригожина за несколько дней до начала, — WP

25 июля 2023 14:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Путин знал о бунте от Пригожина за несколько дней до начала, — WP
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российский диктатор Владимир Путин предупрежден о том, что Евгений Пригожин готовит мятеж за несколько дней до начала восстания. Однако в день военного переворота Путин "не мог действовать решительно" и не отдал ни одного приказа за день.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

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Путин знал о мятеже Пригожина

Отмечается, что Путин знал о намерениях владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Но в день мятежа он был растерян и не понимал, как правильно поступать.

"У Путина было время, чтобы принять решение о ликвидации и арестовать организаторов. Затем, когда это начало происходить, был паралич на всех уровнях. Был абсолютный ужас и растерянность. Долгое время они не знали, как реагировать", — сказал один европейский чиновник.

Среди руководства был "беспорядок"

Сообщается, что в день мятежа ни местные власти, ни силовые структуры не получали четких приказов по поводу ликвидации бунта и его участников. Это свидетельствует о наличии жесткой авторитарной системы у РФ, когда люди ничего не делают без команд.

"Местные власти не получали никаких команд от руководства. С нашей точки зрения, это самый большой признак нездоровой ситуации внутри России. Авторитарная система сформирована таким образом, что без очень четкой команды от руководства люди ничего не делают. Когда руководство находится в смятении и беспорядке, такая же ситуация на местном уровне и даже хуже", — сказал один из них.

Поэтому в день военного переворота среди руководства были споры и "беспорядки".

"Был беспорядок. Можно спорить о его глубине, но согласия действительно не было", — сказал представитель российской дипломатии.

"Путин не умеет действовать в критических ситуациях"

Как утверждают аналитики, российский диктатор не умеет принимать быстрые решения и действовать в критических ситуациях. Учитывая все это, Путин показал себя не с выгодной для него стороны и даже потерял репутацию среди руководства.

"Путин показал себя человеком, который не способен принимать серьезные, важные и быстрые решения в критических ситуациях. Он просто скрылся. Это не было понятно большинству российского населения. Но это очень хорошо понятная путинская элита. Он больше не является гарантом их безопасности и сохранения системы", — сказал бывший полковник российских спецслужб Геннадий.

Напомним, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы провел выступление перед своими наемниками, которых привезли в Беларусь. Он заявил, что их задачей будет подготовка белорусской армии.

Добавим, Пригожин зарегистрировал компанию в Беларуси.

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