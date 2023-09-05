Путін зробив чергову маразматичну заяву щодо єврейського походження Зеленського

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Диктатор Росії Володимир Путін заявив, що західні політики навмисне поставили на чолі України Президента єврейського походження. Таким чином вони нібито намагаються прикрити міфічне "прославлення нацизму" в нашій державі.

Відповідне відео з'явилося на одному з російських пропагандистських каналів.

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"Західні куратори поставили біля керма влади етнічного єврея, щоб прикирити таким чином антилюдський фундамент цієї держави", — заявив Путін.

На думку Путіна, на даний момент в Україні Президент-єврей причетний до героїзації нацизму.

"Етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму в Україні та захищає тих, хто безпосередньо причетний до Голокосту", — вважає диктатор.

Раніше ми передавали, цього місяця лідер КНДР Кім Чен Ин планує зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним. І не виключено, що обговорюватимуть постачання озброєнь.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін планує відвідати Китай. Це буде його перша закордонна поїздка після того, як видали ордер на його арешт.