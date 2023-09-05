Путін зробив чергову маразматичну заяву щодо єврейського походження Зеленського
Диктатор Росії Володимир Путін заявив, що західні політики навмисне поставили на чолі України Президента єврейського походження. Таким чином вони нібито намагаються прикрити міфічне "прославлення нацизму" в нашій державі.
Відповідне відео з'явилося на одному з російських пропагандистських каналів.
Путін сказав чергову дурницю
"Західні куратори поставили біля керма влади етнічного єврея, щоб прикирити таким чином антилюдський фундамент цієї держави", — заявив Путін.
На думку Путіна, на даний момент в Україні Президент-єврей причетний до героїзації нацизму.
"Етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму в Україні та захищає тих, хто безпосередньо причетний до Голокосту", — вважає диктатор.
Раніше ми передавали, цього місяця лідер КНДР Кім Чен Ин планує зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним. І не виключено, що обговорюватимуть постачання озброєнь.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін планує відвідати Китай. Це буде його перша закордонна поїздка після того, як видали ордер на його арешт.