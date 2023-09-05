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Путин сделал очередное маразматическое заявление по поводу еврейского происхождения Зеленского

5 сентября 2023 20:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Путин сделал очередное маразматическое заявление по поводу еврейского происхождения Зеленского
Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Диктатор России Владимир Путин заявил, что западные политики умышленно поставили во главе Украины Президента еврейского происхождения. Таким образом, они якобы пытаются прикрыть мифическое "прославление нацизма" в нашем государстве.

Соответствующее видео появилось на одном из российских пропагандистских каналов.

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"Западные кураторы поставили у бразды правления этнического еврея, чтобы прикинуть таким образом античеловеческий фундамент этого государства" , — заявил Путин.

По мнению Путина, сейчас в Украине Президент-еврей причастен к героизации нацизма.

"Этнический еврей прикрывает героизацию нацизма в Украине и защищает тех, кто непосредственно причастен к Холокосту", — считает диктатор.

Ранее мы передавали, что в этом месяце лидер КНДР Ким Чен Ын планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. И не исключено, что будут обсуждать поставки вооружений.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин планирует посетить Китай. Это будет его первая заграничная поездка после того, как выдали ордер на его арест.

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