Путин сделал очередное маразматическое заявление по поводу еврейского происхождения Зеленского
Диктатор России Владимир Путин заявил, что западные политики умышленно поставили во главе Украины Президента еврейского происхождения. Таким образом, они якобы пытаются прикрыть мифическое "прославление нацизма" в нашем государстве.
Соответствующее видео появилось на одном из российских пропагандистских каналов.
Путин сказал очередную ерунду
"Западные кураторы поставили у бразды правления этнического еврея, чтобы прикинуть таким образом античеловеческий фундамент этого государства" , — заявил Путин.
По мнению Путина, сейчас в Украине Президент-еврей причастен к героизации нацизма.
"Этнический еврей прикрывает героизацию нацизма в Украине и защищает тех, кто непосредственно причастен к Холокосту", — считает диктатор.
Ранее мы передавали, что в этом месяце лидер КНДР Ким Чен Ын планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. И не исключено, что будут обсуждать поставки вооружений.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин планирует посетить Китай. Это будет его первая заграничная поездка после того, как выдали ордер на его арест.