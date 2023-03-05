Путінські пропагандисти заговорили про неминучу поразку та радять z-патріотам готуватися до суїциду

Російські воєнкори дещо занепали духом через поразки російської армії

Відомий у росії "воєнкор" Владислав Поздняков, який займається пропагандою щодо війни проти України, заявляє про неминучу поразку росії у війні. Пропагандист також бідкається, що нажив собі ворогів, а у разі поразки рф єдиний вихід для нього та йому подібних — "вздернуться".

Про це пропагандист Поздняков написав у своєму Telegram-каналі.

Одкровення пропагандиста

Поздняков у своєму Telegram висловив розчарування владою рф, він шкодує, що не прислухався до порад свого часу і взявся за висвітлення подій війни. Він заявляє, що взявся за пропаганду у сподіванні "якихось змін, реформ, розквіту росії".

А тепер пропагандист скаржиться, що нажив собі ворогів, оскільки став говорити "правду" про війну.

"Я гнутиму свою лінію до кінця, ніхто не зможе придушити волю. І на якомусь етапі я поставлю на карту все, що в мене є. Втрачати нема чого. Після поразки мені місця все одно не буде ніде, тільки якщо повіситися, що в принципі і трапиться у разі такого результату. І це стосується і всіх воєнкорів, z-патріотів та інших, хто лиже дупу тим, хто приймає шкідницькі рішення або просто заплющує очі на відверту х***ю, яку, навпаки, потрібно розкривати", — пише він.

Він також побоюється, що до нього дотягнуться українські спецслужби.

"У цьому плані СБУ буде крутішим за Моссад, на короткій нозі з усіма спецслужбами світу, які буквально по клацанню сприятимуть і видаватиме їм весь фактаж на кожного. Можете не сумніватися", — йдеться у дописі.

Також пропагандист заявляє, що росія не здатна перемогти у війні без застосування ядерної зброї.

"Розв'яжемо ядерну війну від безвиході. Найреальніший на даний момент результат. Снарядів у нас немає. А ще у тих, кого мобілізували – немає мотивації воювати ... Ці настрої у солдатів/цивільних склалися не миттєво, а довго накопичувалися, починаючи зі Стамбулів, жестів доброї волі, Медведчуків, Абрамовичів, аміаку, зерна, обміну "Азова", палиць у колеса Пригожину, Столярова і т.д. і т.п", — обурюється він.

Поздняков констатує, що великий наступ буде, однак це буде наступ ЗСУ на Крим. І тоді, на його думку, росії залишиться тільки застосувати ядерну зброю.

"Буде наступ, але лише ЗСУ. І напевно на Крим. І ось тоді ми швидше за все і їб*м ядерною зброєю", — йдеться у дописі.

Він також не виключає варіанту укладання "ганебного миру на умовах України, з гарантією безпеки нашим першим особам". Однак після цього, на думку пропагандиста, росіяни зненавидять путіна "гірше, ніж Горбачова".

"Звичайно, є ще варіант, що ми не застосуємо ядерну зброю і просто проїдемо з Гаагою, Нюрнбергом і розвалом рф на багато республік зі своїми особистими нац-арміями. А коли потрібно буде натиснути на кнопку, на неї вже не буде кому натискати", — написав він.

Після декількох довгих емоційних дописів пропагандист, у якого явно здають нерви, заявив, що бере перерву та певний час не буде вести свій Telegram-канал.

Нагадаємо, раніше очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що найближчі кілька місяців будуть вирішальними у цій війні.

До слова, через вторгнення в Україну у росії суттєво загострилася демографічна криза. За останні три роки країна втратила приблизно на 2 мільйони осіб більше, ніж зазвичай, внаслідок війни, хвороб та еміграції.