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Путинские пропагандисты заговорили о неминуемом поражении и советуют z-патриотам готовиться к суициду

5 марта 2023 09:49
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Российские военкоры несколько приуныли из-за поражений российской армии
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Известный в россии "военкор" Владислав Поздняков, занимающийся пропагандой войны против Украины, заявляет о неизбежном поражении россии в войне. Пропагандист также жалуется, что нажил себе врагов, а в случае поражения россии единственный выход для него и ему подобных — "вздернуться".

Об этом пропагандист Поздняков написал в своем Telegram-канале.

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Откровение пропагандиста

Поздняков в своем Telegram выразил разочарование властями россии, он сожалеет, что не прислушивался к советам в свое время и взялся за освещение событий войны. Он заявляет, что взялся за пропаганду в надежде "каких-то изменений, реформ, расцвета россии".

А теперь пропагандист жалуется, что нажил себе врагов, поскольку стал говорить "правду" о войне.

"Я буду гнуть свою линию до конца, никто не сможет подавить волю. И на каком-то этапе я поставлю на карту все, что у меня есть. Терять нечего. После поражения мне места все равно не будет нигде, только если вздернуться, что в принципе и случится в случае такого результата. И это касается и всех военкоров, z-патриотов и других, кто лижет задницу тем, кто принимает вредительские решения или просто закрывает глаза на откровенную х***ю, которую, наоборот, нужно раскрывать", — пишет он.

Он также опасается, что до него дотянутся украинские спецслужбы.

"В этом плане СБУ будет круче Моссада, на короткой ноге со всеми спецслужбами мира, которые буквально по щелчку будут способствовать и выдавать им весь фактаж на каждого. Можете не сомневаться", — говорится в сообщении.

Также пропагандист заявляет, что россия не способна победить в войне без применения ядерного оружия.

"Развяжем ядерную войну от безысходности. Самый реальный на данный момент результат. Снарядов у нас нет. А еще у тех, кого мобилизовали, — нет мотивации воевать... Эти настроения у солдат/гражданских сложились не мгновенно, а долго накапливались, начиная со Стамбулов, жестов доброй воли, Медведчуков, Абрамовичей, аммиака, зерна, обмена "Азова", палок в колеса Пригожина, Столярова и т.д. и т.п.", — возмущается он.

Поздняков констатирует, что большое наступление будет, однако это будет наступление ВСУ в Крым. И тогда, по его мнению, россии останется только применить ядерное оружие.

"Будет наступление, но только ВСУ. И наверняка на Крым. И вот тогда мы скорее всего и еб*м ядерным оружием", — говорится в сообщении.

Он также не исключает варианта заключения "позорного мира на условиях Украины с гарантией безопасности нашим первым лицам". Однако после этого, по мнению пропагандиста, россияне возненавидят путина "больше чем Горбачева".

"Конечно, есть еще вариант, что мы не применим ядерное оружие и просто проедем Гаагой, Нюрнбергом и развалом россии на многие республики со своими личными нацармиями. А когда нужно будет нажать на кнопку, на нее уже некому будет нажимать", — написал он.

После нескольких длинных эмоциональных сообщений пропагандист, у которого явно сдают нервы, заявил, что берет перерыв и некоторое время не будет вести свой Telegram-канал.

Напомним, ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что ближайшие несколько месяцев будут решающими в этой войне.

К слову, из-за вторжения в Украину в россии существенно обострился демографический кризис. За последние три года страна потеряла примерно на 2 миллиона человек больше, чем обычно в результате войны, болезней и эмиграции.

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