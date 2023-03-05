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Вторгнення в Україну обернулося катастрофою: The Economist про демографічну кризу у рф

5 березня 2023 07:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Населення росії скорочується рекордними темпами
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Через вторгнення в Україну у росії суттєво загострилася демографічна криза. За останні три роки країна втратила приблизно на 2 мільйони осіб більше, ніж зазвичай, внаслідок війни, хвороб та еміграції.

Про це йдеться у публікації The Economist

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Вимирання росії

Кількість росіян, народжених у квітні 2022 року, була не більшою, ніж у місяці гітлерівської окупації.

Оскільки багато чоловіків призовного віку загинули або перебувають у еміграції, кількість жінок перевищує кількість чоловіків щонайменше на 10 мільйонів.

Як зазначається у публікації, війна не є єдиною чи навіть головною причиною цих негараздів, але вона поглибила їх.

За західними оцінками, 175-200 тисяч російських солдатів були вбиті або поранені за минулий рік (власні цифри росії нижчі). Від 500 тисяч до 1 мільйона переважно молодих людей втекли за кордон, щоб уникнути "м'ясорубки".

Навіть якби росія не мала інших демографічних проблем, втрата такої кількості людей за досить короткий час була б болючою, наголошують автори статті. Наразі ж втрати від війни лягають ще більшим тягарем на хворе населення, яке стрімко скорочується. 

Фатальна петля демографічного занепаду

The Economist припускає, що росія, можливо, входить у фатальну петлю демографічного занепаду.

Коріння російської кризи сягає 30-річної давнини. Країна досягла піку чисельності населення в 1994 році — 149 мільйонів осіб. Відтоді загальна кількість населення зигзагоподібно скорочувалася.

У 2021 році вона становила 145 мільйонів (ця цифра ООН не охоплює 2,4 мільйона жителів Криму, який росія захопила в 2014 році).

Згідно з прогнозами ООН, за умови збереження нинішніх тенденцій через 50 років кількість населення рф може становити лише 120 мільйонів. І це зробить росію 15-ю за чисельністю населення країною світу, проти того, що вона була шостою у 1995 році.

За словами Олексія Ракші, незалежного демографа, який раніше працював у Державній службі статистики, кількість народжень, зареєстрованих у квітні 2022 року, була найнижчою з 18 століття.

За даними Держстату, у 2020 та 2021 роках населення країни скоротилося на 1,3 мільйона осіб, а кількість смертей перевищила кількість народжень на 1,7 мільйона (ООН також фіксує падіння, але воно є меншим). Найбільше скорочення відбулося серед етнічних росіян, чисельність яких, за даними перепису 2021 року, зменшилася на 5,4 мільйона у 2010-2021 роках. Їх частка в населенні впала з 78% до 72%. 

"Ось вам і вихваляння путіна про розширення "русского мира", — зауважує видання.

У росії офіційна кількість смертей від коронавірусу склала 388 091, що є відносно низькою цифрою; але The Economist оцінює загальну кількість додаткових смертей у 2020-2023 роках від 1,2 до 1,6 мільйона. Це можна порівняти з кількістю смертей у Китаї та Сполучених Штатах, які мають набагато більшу чисельність населення. Росія, можливо, має найбільшу кількість смертей від COVID-19 у світі після Індії та найвищий рівень смертності серед усіх країн — 850-1100 смертей на 100 тисяч осіб.

Якщо додати смертність від пандемії до жертв війни і втечі від мобілізації, то росія втратила від 1,9 до 2,8 мільйона осіб у 2020-23 роках на додачу до свого звичайного демографічного погіршення. Це було б навіть гірше, ніж на катастрофічному початку 2000-х років, коли населення скорочувалося приблизно на пів мільйона на рік.

"Демографічна петля приреченості не зменшила жагу путіна до завоювань. Але вона робить росію меншою, гірше освіченою і біднішою країною, з якої тікає молодь, і де чоловіки помирають у 60 років. Вторгнення (рф в Україну.  Ред.) стало людською катастрофою, і не лише для українців", — йдеться у публікації. 

Нагадаємо, у 2022 році чисельність населення планети Земля перевищила 8 мільярдів осіб

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