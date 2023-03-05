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Вторжение в Украину обернулось катастрофой: The Economist о демографическом кризисе в рф

5 марта 2023 07:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Население россии сокращается рекордными темпами
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Из-за вторжения в Украину в россии существенно обострился демографический кризис. За последние три года страна потеряла примерно на 2 миллиона человек больше, чем обычно в результате войны, болезней и эмиграции.

Об этом говорится в публикации The Economist.

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Количество россиян, рожденных в апреле 2022 года, было не больше, чем в месяцы гитлеровской оккупации.

Поскольку многие мужчины призывного возраста погибли или находятся в эмиграции, количество женщин превышает количество мужчин не менее чем на 10 миллионов.

Как отмечается в публикации, война не является единственной или главной причиной этих проблем, но она усугубила их.

По западным оценкам, 175-200 тысяч российских солдат были убиты или ранены за прошлый год (собственные цифры россии ниже). От 500 тысяч до 1 миллиона преимущественно молодых людей сбежали за границу во избежание "мясорубки".

Даже если бы у россии не было других демографических проблем, потеря такого количества людей за достаточно короткое время была бы болезненной, подчеркивают авторы статьи. Потери от войны ложатся еще большим бременем на больное население, которое стремительно сокращается.

Роковая петля демографического упадка

The Economist предполагает, что россия, возможно, входит в роковую петлю демографического упадка.

Корни российского кризиса уходят к 30-летней давности. Страна достигла пика численности населения в 1994 году — 149 млн человек. С тех пор общая численность населения зигзагообразно сокращалась.

В 2021 году она составляла 145 миллионов (эта цифра ООН не включает 2,4 миллиона жителей Крыма, который россия захватила в 2014 году).

Согласно прогнозам ООН, при сохранении нынешних тенденций через 50 лет численность населения россии может составлять лишь 120 миллионов. И это сделает россию 15-ой по численности населения страной мира против того, что она была шестой в 1995 году.

По словам Алексея Ракши, независимого демографа, ранее работавшего в Государственной службе статистики, количество рождений, зарегистрированных в апреле 2022 года, было самым низким с 18 века.

По данным Госстата, в 2020 и 2021 годах население страны сократилось на 1,3 млн человек, а количество смертей превысило количество рождений на 1,7 млн. (ООН также фиксирует падение, но оно меньше). Наибольшее сокращение произошло среди этнических россиян, численность которых, по данным переписи 2021 года, уменьшилась на 5,4 миллиона в 2010-2021 годах. Их доля в населении упала с 78 до 72%.

"Вот вам и хвастовство  путина о расширении "русского мира", — замечает издание.

В россии официальное количество смертей от коронавируса составило 388 091, что является относительно низкой цифрой; но The Economist оценивает общее количество дополнительных смертей в 2020-2023 годах от 1,2 до 1,6 миллиона. Это сравнимо с количеством смертей в Китае и Соединенных Штатах, имеющих гораздо большую численность населения. Россия, возможно, имеет наибольшее количество смертей от COVID-19 в мире после Индии и самый высокий уровень смертности среди всех стран — 850-1100 смертей на 100 тысяч человек.

Если добавить смертность от пандемии к жертвам войны и бегству от мобилизации, то россия потеряла от 1,9 до 2,8 млн человек в 2020-2023 годах в дополнение к своему обычному демографическому ухудшению. Это было бы даже хуже, чем в катастрофическом начале 2000-х годов, когда население сокращалось примерно на полмиллиона в год.

"Демографическая петля обреченности не уменьшила жажду путина к завоеваниям. Но она делает россию меньшей, хуже образованной и беднейшей страной, из которой убегает молодежь, и где мужчины умирают в 60 лет. Вторжение (рф в Украину. — Ред.) стало человеческой катастрофой, и не только для украинцев", — говорится в публикации.

Напомним, в 2022 году численность населения планеты Земля превысила 8 миллиардов человек.

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