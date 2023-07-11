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Путіну двічі на день доповідають про війну, — Шойгу

11 липня 2023 23:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Путіну двічі на день доповідають про війну, — Шойгу
Президент РФ Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російському диктатору Путіну двічі на день доповідають про перебіг військових дій. Він нібито "детально заслуховує" інформацію окремо по кожному напрямку. 

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу. 

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Подробиці

Як стверджує Шойгу, Путін "детально заслуховує командування об'єднаного угруповання, а також окремих командувачів і командирів".

"Хочу особливо наголосити, що, незважаючи на свою завантаженість, верховний головнокомандувач двічі на добу докладно заслуховує командування об'єднаного угруповання, а також окремих командувачів та командирів за обстановкою. Детально по кожному напрямку", — наголосив Шойгу. 

 

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Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що після заколоту найманців Євгена Пригожина в Росії президент РФ Володимир Путін 29 червня в Кремлі зустрічався з командирами і керівництвом ПВК "Вагнер". На зустрічі були присутні 35 осіб.

Додамо, що в ISW пояснили публічну появу Герасимова та переговори Путіна з Пригожиним.

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