Путину дважды в день докладывают о войне, — Шойгу
Российскому диктатору Путину дважды в день докладывают о ходе военных действий. Он якобы "подробно заслушивает" информацию отдельно по каждому направлению.
Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Подробности
Как утверждает Шойгу, Путин "подробно заслушивает командование объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров".
"Хочу особо подчеркнуть, что, несмотря на свою загруженность, верховный главнокомандующий дважды в сутки подробно заслушивает командование объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров по обстановке. Подробно по каждому направлению", — подчеркнул Шойгу.
Напомним, что после мятежа наемников Евгения Пригожина в России президент РФ Владимир Путин 29 июня в Кремле встречался с командирами и руководством ЧВК "Вагнер". На встрече присутствовало 35 человек.
Добавим, что в ISW объяснили публичное появление Герасимова и переговоры Путина с Пригожиным.