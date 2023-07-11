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Путину дважды в день докладывают о войне, — Шойгу

11 июля 2023 23:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Путину дважды в день докладывают о войне — Шойгу
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российскому диктатору Путину дважды в день докладывают о ходе военных действий. Он якобы "подробно заслушивает" информацию отдельно по каждому направлению.

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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Подробности

Как утверждает Шойгу, Путин "подробно заслушивает командование объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров".

"Хочу особо подчеркнуть, что, несмотря на свою загруженность, верховный главнокомандующий дважды в сутки подробно заслушивает командование объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров по обстановке. Подробно по каждому направлению", — подчеркнул Шойгу.

 

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Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, что после мятежа наемников Евгения Пригожина в России президент РФ Владимир Путин 29 июня в Кремле встречался с командирами и руководством ЧВК "Вагнер". На встрече присутствовало 35 человек.

Добавим, что в ISW объяснили публичное появление Герасимова и переговоры Путина с Пригожиным.

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