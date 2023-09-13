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Рада ЄС продовжила дію обмежень щодо підсанкційних осіб ще на півроку

13 вересня 2023 21:33
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Валерія Пержун
редактор
Рада ЄС продовжила дію обмежень щодо підсанкційних осіб ще на півроку
Засідання ради ЄС. Ілюстративне фото: АрміяInform
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У середу, 13 вересня, Рада ЄС ухвалила рішення про продовження санкцій проти осіб, які несуть загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Обмеження триватимуть ще шість місяців, до 15 березня 2024 року.

Про це повідомили на сайті Ради ЄС.

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Після 24 лютого 2022 року у відповідь на військову агресію Росії проти України Європейський Союз масово розширив санкції проти Росії з метою суттєвого обмеження її спроможності вести війну, позбавивши її критичних технологій і ринків і послабивши економічну базу Росії.

Рада ЄС вирішила продовжити дію обмежень ще на півроку — до 15 березня 2024 року.

"Існуючі обмежувальні заходи передбачають обмеження на пересування для фізичних осіб, заморожування активів, а також заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам зі списку. Санкції застосовуватимуть і надалі до майже 1800 фізичних та юридичних осіб", — йдеться у заяві Ради. 

До того ж у висновках Європейської Ради від 29-30 червня 2023 року ЄС підтвердив своє рішуче засудження агресійної війни Росії проти України, яка є явним порушенням Статуту ООН, і нагадав про непохитну підтримку ЄС незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. 

"ЄС продовжуватиме надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу скільки завгодно", — наголошує Рада ЄС.

Нагадаємо, три європейські країни заборонили в’їзд авто з номерами РФ.

Водночас Єврокомісар запропонував вдруге продовжити заборону на імпорт українського зерна.

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