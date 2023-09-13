Совет ЕС продлил действие ограничений в отношении подсанкционных лиц еще на полгода

Заседание совета ЕС. Иллюстративное фото: АрмияInform

В среду, 13 сентября, Совет ЕС принял решение о продлении санкций против лиц, несущих угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Ограничения продлятся еще шесть месяцев, до 15 марта 2024 года.

Об этом сообщили на сайте Совета ЕС.

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После 24 февраля 2022 г. в ответ на военную агрессию России против Украины Европейский Союз массово расширил санкции против России с целью существенного ограничения ее способности вести войну, лишив ее критических технологий и рынков и ослабив экономическую базу России.

Совет ЕС решил продлить действие ограничений еще на полгода — до 15 марта 2024 года.

"Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на передвижение для физических лиц, замораживание активов, а также запрет предоставлять средства или другие экономические ресурсы физическим и юридическим лицам из списка. Санкции будут применяться и в дальнейшем почти до 1800 физических и юридических лиц", — говорится в заявлении Совета.

К тому же, в выводах Европейского Совета от 29-30 июня 2023 года ЕС подтвердил свое решительное осуждение агрессионной войны России против Украины, которая является явным нарушением Устава ООН, и напомнил о непреклонной поддержке ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"ЕС будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу сколько угодно", — отмечает Совет ЕС.

Напомним, три европейских страны запретили въезд авто с номерами РФ.

В то же время Еврокомиссар предложил во второй раз продлить запрет на импорт украинского зерна.