Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Совет ЕС продлил действие ограничений в отношении подсанкционных лиц еще на полгода arrow

Совет ЕС продлил действие ограничений в отношении подсанкционных лиц еще на полгода

13 сентября 2023 21:33
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Совет ЕС продлил действие ограничений в отношении подсанкционных лиц еще на полгода
Заседание совета ЕС. Иллюстративное фото: АрмияInform
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В среду, 13 сентября, Совет ЕС принял решение о продлении санкций против лиц, несущих угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Ограничения продлятся еще шесть месяцев, до 15 марта 2024 года.

Об этом сообщили на сайте Совета ЕС.

Читайте также:

Что известно о санкциях ЕС

После 24 февраля 2022 г. в ответ на военную агрессию России против Украины Европейский Союз массово расширил санкции против России с целью существенного ограничения ее способности вести войну, лишив ее критических технологий и рынков и ослабив экономическую базу России.

Совет ЕС решил продлить действие ограничений еще на полгода — до 15 марта 2024 года.

"Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на передвижение для физических лиц, замораживание активов, а также запрет предоставлять средства или другие экономические ресурсы физическим и юридическим лицам из списка. Санкции будут применяться и в дальнейшем почти до 1800 физических и юридических лиц", — говорится в заявлении Совета.

К тому же, в выводах Европейского Совета от 29-30 июня 2023 года ЕС подтвердил свое решительное осуждение агрессионной войны России против Украины, которая является явным нарушением Устава ООН, и напомнил о непреклонной поддержке ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"ЕС будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу сколько угодно", — отмечает Совет ЕС.

Напомним, три европейских страны запретили въезд авто с номерами РФ.

В то же время Еврокомиссар предложил во второй раз продлить запрет на импорт украинского зерна.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

"Украина поставит Россию на место", — Яременко

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз