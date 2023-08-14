Радянський винищувач МіГ-23 розбився під час авіашоу в США: що відомо про екіпаж

В США розбився винищувач МіГ-23. Фото: скриншот

У неділю, 13 серпня, під час авіашоу у Сполучених Штатах впав радянський винищувач МіГ-23. Пілот та другий член екіпажу встигли катапультуватися. Постраждало кілька автомобілів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби аеропорту Детройта.

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Зазначається, що інцидент стався під час демонстраційних польотів на авіашоу Yankee Air Museum Thunder Over Michigan Air Show. Радянський літак упав на паркувальну зону житлового комплексу в місті Бельвілл. Внаслідок інциденту було пошкоджено декілька автівок.

Падіння винищувача обійшлося без жертв. Пілота і другого члена екіпажу госпіталізували, вони не зазнали серйозних травм. Федеральне авіаційне управління США розпочало розслідування причин, що призвели до аварії.

Радянський винищувач МіГ-23

МіГ-23 — це радянський багатоцільовий винищувач зі змінною конфігурацією крила. Він призначений для боротьби з літаками супротивника в широкому діапазоні висот і швидкостей польоту і виконання завдань на користь військ оперативно-стратегічного об'єднання.

Окремі модифікації МіГ-23 здатні уражати наземні цілі. Перший політ відбувся 9 липня 1967 року, прийнятий на озброєння в травні 1969 року.

Раніше ми повідомляли, у дорожньо-транспортній пригоді в Австрії на автомобільній трасі загинули четверо людей, серед яких було двоє маленьких дітей, коли мікроавтобус із польськими номерами вилетів за поручні мосту. Смертельна аварія сталася рано-вранці в районі Гавайншталь-Мітте та Хохляйтен у бік Відня.

Нагадуємо, у четвер, 27 квітня, на Алясці зіткнулися два американські військові гелікоптери. Унаслідок цього троє пілотів загинули.