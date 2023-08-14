Радянський винищувач МіГ-23 розбився під час авіашоу в США: що відомо про екіпаж
У неділю, 13 серпня, під час авіашоу у Сполучених Штатах впав радянський винищувач МіГ-23. Пілот та другий член екіпажу встигли катапультуватися. Постраждало кілька автомобілів.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби аеропорту Детройта.
Авіашоу у штаті Мічиган
Зазначається, що інцидент стався під час демонстраційних польотів на авіашоу Yankee Air Museum Thunder Over Michigan Air Show. Радянський літак упав на паркувальну зону житлового комплексу в місті Бельвілл. Внаслідок інциденту було пошкоджено декілька автівок.
Падіння винищувача обійшлося без жертв. Пілота і другого члена екіпажу госпіталізували, вони не зазнали серйозних травм. Федеральне авіаційне управління США розпочало розслідування причин, що призвели до аварії.
Радянський винищувач МіГ-23
МіГ-23 — це радянський багатоцільовий винищувач зі змінною конфігурацією крила. Він призначений для боротьби з літаками супротивника в широкому діапазоні висот і швидкостей польоту і виконання завдань на користь військ оперативно-стратегічного об'єднання.
Окремі модифікації МіГ-23 здатні уражати наземні цілі. Перший політ відбувся 9 липня 1967 року, прийнятий на озброєння в травні 1969 року.
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