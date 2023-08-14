Советский истребитель МиГ-23 разбился во время авиашоу в США: что известно об экипаже

В США разбился истребитель МиГ-23. Фото: скриншот

В воскресенье, 13 августа, во время авиашоу в Соединенных Штатах упал советский истребитель МиГ-23. Пилот и второй член экипажа успели катапультироваться. Пострадали несколько автомобилей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Детройта.

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Отмечается, что инцидент произошел во время демонстрационных полетов на авиашоу Yankee Air Museum Thunder Over Michigan Air Show. Советский самолет упал на парковку жилого комплекса в городе Бельвилл. В результате инцидента были повреждены несколько автомобилей.

Падение истребителя обошлось без жертв. Пилота и второго члена экипажа госпитализировали, они не получили серьезных травм. Федеральное авиационное управление США начало расследование причин, повлекших аварию.

Советский истребитель МиГ-23

МиГ-23 — это советский многоцелевой истребитель с изменяющейся конфигурацией крыла. Он предназначен для борьбы с самолетами противника в широком диапазоне высот и скоростей полета и выполнения задач в пользу войск оперативно-стратегического объединения.

Отдельные модификации МиГ-23 способны поражать наземные цели. Первый полет состоялся 9 июля 1967, принят на вооружение в мае 1969 года.

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